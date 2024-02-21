88槍擊案一審宣判 主謀洪政軍處10年徒刑

學甲88槍擊案主謀洪政軍（右2）、槍手孔祥志（左1），一審分被判處10年及8年徒刑。（資料照）

2024/02/21 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市學甲八八槍案昨天一審宣判，主謀洪政軍判刑十年，槍手孔祥志判八年，一度被檢方認為才是策劃槍擊主謀的學甲慈濟宮董事長王文宗被法官認定罪證不足，僅以窩藏洪政軍判處六個月。南檢表示，收到判決後會再上訴。

王文宗謀畫罪證不足 窩藏人犯判6月

判決資料指出，二○二二年十月十一日，槍手孔祥志從台南花園夜市騎預先準備好的機車到學甲區，前往無黨籍市議員謝財旺的服務處開卅槍、民進黨前中執委郭再欽的公司開五十八槍。孔作案前頻繁與其大哥洪政軍聯繫，作案機車、作案後接應地點及接應人都是洪安排，兩人還一起偷渡至中國藏匿，在中國期間生活開銷均由洪支應，案發後洪在中國與王文宗碰面聊到八八槍擊案時坦承犯案。

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由於孔及洪與被害人郭、謝間並無深仇大恨，或有重大政治、經濟利益糾葛，可知洪、孔背後另有人策劃主持，應論以共同正犯；去年四月，警方從謝財旺姪子謝俊誠與孔祥志手機裡的兩張槍枝照片與訊問的結果，以及王文宗曾與郭再欽、謝財旺在政治、經濟上有嫌隙，檢方認定王文宗也是主謀。

但法官認為依檢方所提證據，只能證明王文宗與郭、謝原先於私誼及政治上均有緊密互動，迄二○一八年議長選舉後，與郭、謝決裂等情事，不能僅憑此推論八八槍擊案必定是王隱身幕後主導、支持槍擊案進行。

槍手孔祥志判刑8年 南檢：會再上訴

法官認為主謀是洪政軍，判處十年徒刑，槍手孔祥志判八年、看顧犯案車輛的郭建彰判五個月、協助善後的楊展華判五個月，被警方認定提供槍枝的蔡金郎、司機李奇漢、陪同取槍的謝俊誠無罪。

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