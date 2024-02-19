民宅失火 慘！30多隻毛孩遭噬

消防人員努力救出八隻犬貓，其餘都葬生火窟。 （記者陳建志翻攝）

2024/02/19 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市龍井區遠東街一棟民宅，前晚九點多起火燃燒，台中市消防局獲報出動卅多名消防人員到場搶救，火勢在卅多分鐘後撲滅，沒有人員傷亡，不過承租人表示，屋內養了四十多隻犬貓，消防人員努力搶救只救出八隻，其餘都葬生火窟，詳細起火原因將由火調人員到場鑑識後釐清。

人自顧逃出 只救出8犬貓

消防人員在撲滅火勢後入內搜索，發現放在走道、樓梯間、房間的籠子都遍布貓狗屍體，部分還被燒到只剩骨骸，現場慘不忍睹。

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據了解，該棟民宅最近才剛出租給一男二女，三人在屋內飼養四十多隻貓狗，沒想到其中一男一女前晚外出，發生火災時屋內另一女子自行逃生，女子被質疑，火災發生時，未及時將籠子打開，造成貓狗無法逃生慘死，女子事後在場則不發一語，起火原因今天由火調人員調查鑑識中，後續並通報農業局動保處前往協助處理。

市府動保處長林儒良表示，初步調查飼主是喜歡貓狗的愛心人士，平時收容遭人棄養的流浪貓，並扮演類似「中途之家」的角色，開放讓民眾認養，不過因目前尚無法進入火場，裡面究竟飼養多少隻還無法確定，是否有違法也將進一步釐清。

台中龍井區一棟民宅，前晚失火，屋內四十多隻貓狗，消防人員努力救出八隻，其餘都葬生火窟。 （記者陳建志翻攝）

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