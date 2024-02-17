「晚安小雞」與「阿鬧」 落網2天火速判2年

晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨當局重判2年徒刑。 （翻攝自《柬中時報》） 「晚安小雞」與同夥「阿鬧」遭警方上銬，並被搜出一堆鬼娃娃以及鬼面具。 （翻攝自Fresh News）

2024/02/17 05:30

兩人承認自導自演

〔記者鄭景議、吳政峰／台北報導〕網紅「晚安小雞」與「阿鬧」為了衝流量，本月十三日在柬埔寨直播時造假被毆，雖然二人前天公開承認自導自演，請求柬方給他們自新的機會，但柬國西港初級法院認定二人觸犯煽動製造社會動亂罪，昨將二人均判處有期徒刑兩年、罰款四百萬元瑞爾（約台幣三萬元），可上訴。

西港省長︰服完刑才驅逐

由於柬埔寨西港省長郭宗朗(Kuch Chamroeun)前天直指二人嚴重破壞柬埔寨國際形象，須服刑完畢才會驅逐出境，故若最後依此確定，二人勢必被發監坐牢。刑事警察局昨天表示，二人行為在台非屬刑法處罰範疇，不符合引渡「相關罪行足夠嚴重」原則，加上我國與柬國無引渡條約，我方只能尊重柬國司法，沒有引渡問題。

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我方尊重柬國司法

中央社報導，兩人從落網至判決出爐僅約兩天時間，凸顯柬國當局欲迅速止血，正告外界不要拿柬埔寨的面子開玩笑。

晚安小雞（本名陳能釧）與阿鬧（本名魯祖顯）十三日在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，聲稱遭凌虐、搶劫，整起事件有諸多疑點，但消息傳回國內，我方擔心他人身安全，通報柬國政府尋求協助，郭宗朗也要求儘速找人，未料尋獲兩人後，查出他們直播造假。

柬國相關報導指出，二人入境柬國後就不斷製造話題，預先擬定好的劇本還包括人口販賣、暴力凌虐、性侵及強摘器官等，致使郭宗朗忍不住痛斥「這個問題非常嚴重，不能只是批評教育，如果原諒他們，接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象」，堅持兩人須付出代價，即使他們下跪道歉、請求原諒也沒用。

二人前天被帶到柬國召開的記者會現場時雙手被銬，神情黯淡地全程站立，多數時間低著頭，稍後在鏡頭前下跪喊「省長對不起」，懇求給他們一次機會。

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