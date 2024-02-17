在台只涉社維法不會被關／我國速偵案 最快要一、兩週判決

晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨當局重判2年徒刑。 （翻攝自《柬中時報》） 「晚安小雞」與同夥「阿鬧」遭警方上銬，並被搜出一堆鬼娃娃以及鬼面具。 （翻攝自Fresh News）

2024/02/17 05:30

〔記者吳政峰、鄭景議／台北報導〕網紅「晚安小雞」自稱在柬埔寨被凌虐痛毆，柬國警方十四日認定他跟同夥網紅「阿鬧」觸犯煽動製造社會動亂罪，予以逮捕，十六日被西港初級法院判刑兩年。落網兩天後判決就出爐，我國法界人士咸認：「太快了！」在我國不可能發生；刑事警察局指出，兩人的行為在台只違反社會秩序維護法，不會被關，因社維法追訴期僅兩個月，將來他們刑滿返國後，也不會再被台灣司法機關追訴。

曾任檢察官的律師翁偉倫表示，我國對可宣告緩刑、得易科罰金、易服社會勞動的徒刑、拘役或罰金之罪，設有加速的簡易判決處刑制度，檢察官只要認定被告在偵查中自白或其他現存證據，已足認定犯罪，就可向法院提出聲請；比如單純酒駕、吸毒、竊盜等事證明確案件，檢察官可分案「速偵」，決定給予緩起訴或聲請簡判，加上法院分案後的審理判決時間，最快可能在一、兩週內完成，不可能兩天就有結果，因為不符合法治國的原則。

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翁偉倫說，民主國家的法制均採審檢分隸，被告必須先經過檢察官的偵查起訴，才能送到法院審理判刑，從晚安小雞判刑兩年的結果來看，並非很輕的罪刑，若在台灣依通常程序辦理，最快也要一、兩個月，很難想像柬國能在短短兩天審結，恐違反法治國的正當法律程序要求。不過，既然是初級法院所判，兩人可提上訴。

律師洪偉勝也認為兩天判決實在太快，以台灣法律人的角度而言，幾乎是不可能的任務，惟柬國法制較冷門，是否有特殊制度，不得而知。法務部指出，我國與柬埔寨無邦交，未簽訂司法互助協議，過去亦無正式的個案司法互助，本案至今尚無機關聲請協助。

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