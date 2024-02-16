確保全國消防人員救災安全╱政院核定6.6億 購無人機及救災機器人

圖為新竹縣救災演習，救災機器人在演習現場實際射水展現滅火功能。 （資料照）

2024/02/16 05:30

逐步成立機器人救災車隊

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部昨在行政院院會報告「推動充實直轄市、縣（市）消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」，核定今年撥用六‧六億元協助全國廿二個縣市消防機關，購置紅外線熱顯像無人機八十八台及救災機器人八十八台，明年起還要再投入四‧六億元，期盼用科技改變救災模式，逐步成立機器人救災車隊，全面守護消防人員安全。

明年起還要再投入4.6億元

內政部長林右昌表示，為使第一線消防人員在救災現場資訊及狀況不明情況下，能先運用無人機及救災機器人等科技深入災害現場，以降低救災風險；其中，救災無人機可應用於山域、火場及水域搜救及即時監控，提供最新的災區影像，讓指揮中心作為決策參考，也能讓前進重災區的救難人員掌握前線狀況，另在執行化學工廠等危險性救災任務時，救災機器人可第一時間代替消防人員深入災害現場。

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行政院為此特別專款再協助地方消防機關購置紅外線熱顯像無人機及救災機器人，今年共核定六‧六億元。目前全國消防機關配有無人機二六一台、救災機器人卅四台。

行政院長陳建仁在院會中說，行政院已於去年十二月底擬定計畫，藉以協助消防人員執行危險任務，並執行空拍情蒐工作，作為指揮決策的參考。行政院也擬定「建構國家安全化學與韌性永續計畫」（一一四年至一一八年）計四‧六億元，總計逾十一‧二億元。

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