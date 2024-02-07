先問「可以跟妳拍照嗎」 揮拳飛踢⋯陳沂遭埋伏攻擊 恐有影武者

網紅陳沂當街遭黃姓男子揮拳攻擊、飛踢狠踹，過程全被監視器錄下。 （記者姚岳宏翻攝） 當街遭毆的網紅陳沂，昨天下午到立法院召開記者會，聲淚俱下譴責暴力行為。 （記者王藝菘攝）

2024/02/07 05:30

〔記者姚岳宏、錢利忠／台北報導〕經常在網路針貶時事、與人針鋒相對的陳沂，當街遭到暴力攻擊！前天下午四時許，陳沂獨自走在台北市長安東路二段前，突遭有醉意的黃姓男子揮拳毆打，甚至腳踹飛踢，路人見義勇為出手制止，警方到場將動手的黃男帶回派出所，黃男稱是「認錯人」；警方依傷人者刻意從一輛轎車下車後，鎖定目標攻擊及其供詞，認為內情不單純，懷疑有影武者唆使，先依傷害罪將黃男法辦，全案持續釐清事件背後動機。

台北地檢署複訊黃男後，也不排除有藏鏡人隱身幕後，已查扣其手機，勘查通訊軟體對話紀錄及比對手機通聯；考量黃男承認傷人、犯後未立即潛逃，所涉傷害罪為告訴乃論，非本刑五年以上重罪，認定無羈押必要，諭令五萬元交保。

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下車動手 預謀成分極高

根據監視器及目擊者說法，當時陳沂正要過馬路，黃男從一輛路邊停等的轎車下來，快步走到陳沂身旁，先詢問「妳是陳沂嗎？我可以跟妳拍照嗎？」確認身分後立即動手，朝陳揮拳痛毆，還飛踢狠踹，預謀犯案成分極高；所幸當時街上有人，見狀上前制止，黃男疑假藉酒意，自顧自地往附近中崙消防分隊走過去。

警方獲報到場，此時黃男同車的另名周姓男子也下車，制止黃男繼續鬧事，雖然同車周男沒動手，仍被警方一併帶回警局釐清案情。

由於陳沂常在網路上評論時事，因作風高調且言詞辛辣，得罪不少人，也成為網路熱議話題，被網友冠上「三斤」稱號，卻在前天傍晚遭壯漢攔路攻擊，陳沂雖躲避，耳朵和面部仍有些許擦挫傷，幸無大礙。

據了解，動手的黃男辯稱不認識陳沂，他是酒後看到陳沂，誤認是曾讓自己受傷過的女網友，才會情緒失控打人，警方對此說法保留。

由於黃男酒測值僅零點二一，不至於爛醉到認不清人，且警方調閱監視器，發現該車從上午就在長安東路、八德路一帶繞行，疑似預謀尋仇，案情恐不單純，黃男有可能只是受命或收酬後，執行教訓或藉此警告陳女的「任務」，全案正由檢警進一步擴大追查中。

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