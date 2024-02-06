台76小貨車遭撞墜高架橋 父子雙亡

小貨車遭追撞從台76線高架橋墜落。 （民眾提供） 父子被夾在車內，救難人員把兩人救出，均無生命徵象。 （民眾提供）

2024/02/06 05:30

彰化昨傳兩起死亡車禍 另國道7車連撞 1死

〔記者顏宏駿、湯世名／彰化報導〕歲末年終之際，彰化縣昨天傳出二起死亡車禍！第一起是發生在台七十六線高架路段，一輛由父子駕駛的小貨車遭大貨車從後追撞，小貨車從高架道急墜近廿公尺到下方員林大排水，父子兩人當場死亡；另一起則是在國道一號彰化路段發生七車連撞車禍，其中二人人受困車內，送醫急救時，黃姓男子宣告不治。

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警方表示，王姓父子昨天開小貨車到彰化產地批水果，由四十八歲的兒子駕駛，七十二歲的王父坐副駕駛座，昨天下午於台七十六線西向的內側車道，遭大貨車追撞，衝向中間迴轉道的護欄，車體越過護欄後掉入員林大排水，墜落高度近廿公尺，父子受困車內，救出時已死亡。國道警察第三隊表示，目前檢測雙方酒測值皆為零，但為何行進之中大貨車會撞上前方的小貨車？還要進一步調查。

另一起車禍發生在昨天中午，國道一號南下一九七公里彰化路段，張姓男子駕駛的大貨車，接連撞擊停等在輔助車道的一輛轎車、一輛休旅車與二輛大貨車、一輛小貨車共五輛大小車輛後，再撞擊行駛內側車道的一輛汽車，共七車連環追撞，其中一輛轎車被壓在大貨車車頭下方，整輛車面目全非，另一輛休旅車也因撞擊力道猛烈嚴重毀損。

彰化縣消防局與國道三隊據報派員趕往現場，動用破壞器材，將被壓在大貨車車頭下方的轎車拉出，救出受困車內的黃姓男子，經搶救後仍不治，另一名休旅車的許姓駕駛也被救出送醫，全身多處骨折，所幸意識清楚。

與大貨車碰撞後，轎車慘被壓成廢鐵面目全非，消防員搶救受困駕駛。 （記者湯世名攝）

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