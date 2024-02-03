照服員衝流量 直播幫病患打手槍

李姓照服員替腦病變患者打手槍衝流量，台南地院認她趁機猥褻。（翻攝網站）

2024/02/03 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南一家長照中心的李姓女照服員，為衝直播流量，找女同事林女一起拍猥褻直播，其中李女趁機猥褻腦病變患者，幫患者「打手槍」，影像被側錄後瘋傳，李女辯稱幫患者手淫有經過對方同意，但台南地院不採信，判九個月徒刑，至於林女涉犯妨害風化罪部份，去年四月接到拘役五十天的判決書當天，疑似想不開輕生身亡。

辯對方同意 法院不採信判9個月

兩年多前，李女拉著已婚的同事林女一起直播，由於兩人都在長照中心工作，疑為讓觀眾有遐想，兩人冒充護理師，在網路上化名「護濕」，並提供在照護站自慰、替長照中心患者手淫的影像，影片流出後，很快被家屬發現，相關單位從影片中的線索，鎖定南市一間長照中心，後來兩人出面向警方投案。

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案發後，兩人遭停職，去年四月，林女的判決出爐，由於她的行為比較輕微，大多是拍攝在值班台、護理站裸露下體、自慰等影片供人觀賞，台南地院認為觸犯猥褻影像罪，沒收直播所得廿五萬、判拘役五十天，但是收到判決後，廿七歲的林女疑似想不開，加上經濟壓力而輕生。

李女的行為較為嚴重，法官認為她在腦病變患者不能表達的情況下趁機猥褻，但李女辯稱替患者手淫，有經過對方同意，不過精神鑑定報告顯示，被害人對事情的認知與是非判斷有明顯缺失，而且之前法院也宣告被害人沒有行為能力，要另外指派監護人，認定李女的辯稱不足採信。

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