被當「細漢仔」 警局前燒死友人殺人罪起訴

雲林縣黃姓男子，因不滿被杜姓友人當「細漢仔」使喚，今年7月24日在台中第四分局前潑汽油點火，造成杜男傷重死亡，檢方依殺人罪起訴。（民眾提供）

2023/11/29 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕雲林縣一名黃姓男子，不滿常被杜姓友人當「細漢仔」使喚，今年七月廿四日黃男要帶母親就醫，杜男又叫他到台中，讓他心生不滿，先去買了汽油和火柴後，開車到台中市警局第四分局前碰面，兩人見面後爭吵，黃男朝杜男身上和地上潑灑汽油並點火後逃逸，杜男全身著火經員警和民眾協助送醫，但因全身燒燙傷嚴重二天後不治，黃男經警方逮捕後羈押，台中地檢署偵結依殺人罪和公共危險罪起訴。

台中市警局第四分局前的馬路旁，今年七月廿四日下午六點多突然傳出火燒車，值班員警發現趕緊出來協助救火，結果發現一名杜姓男子（卅八歲）全身燒傷嚴重躺在地上哀號，立刻叫救護車將他送醫，到院時發現全身皮膚超過六十％灼傷，緊急插管治療。

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警方調閱監視器才發現是一起縱火案件，立刻以車追人，在雲林逮捕身上也遭燒傷的黃姓嫌犯（卅歲），黃男供稱當天原本要帶母親前往醫院就醫，但杜男卻一直要他到台中碰面，因不滿狂叩電話被當「細漢仔」，當天在雲林先買了火柴、汽油，兩人在第四分局外碰面後發生爭執，黃男先賞了杜男一個耳光，接著又拿汽油潑杜男，並點燃火柴，杜男傷勢嚴重，二天後不治。

台中地檢近日偵結，依涉犯公共危險、殺人等罪將黃男起訴，移審後台中地院裁定黃男續押。

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