8旬婦400萬買股遇詐 面交逮車手

警方查獲27歲劉姓及26歲韓姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/29 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市葉姓婦人曾靠著投資航運股票成為「航海王」，為此對股海深信不疑，但她日前以為投入四百萬元可再大賺一筆，卻沒想到這次落入詐騙集團陷阱，葉婦家人發現後報案，警方趁雙方面交時，先後逮捕三名詐團成員，依法究辦。

據了解，八十三歲的葉姓退休婦，疫情期間搭上航運股熱潮大賺一桶金，十月中旬時，她被不明帳號邀請加入股票投資LINE群組，便一口氣投入四百萬元，而她看著詐團提供的假獲利，以為自己這次又成為股海奇兵。

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內湖警分局調查，過沒幾天，葉婦家人看到詐團所提供的假收據後，驚覺有異向警方報案，警方追查發現，詐團成員持續以抽中高獲利股票等話術，要求葉婦再投入一百五十萬元資金。

據了解，在警方不斷勸說下，葉婦才同意配合在十一月下旬誘出詐團於民權東路六段某咖啡店面交，見到四十四歲莊姓車手現身取款時，埋伏警力隨即將其逮捕，查扣公司識別證、印章、收據等證物。

行動水車 再逮2車手

警方指出，清查莊男手機後，才發現他當天在大同區，以同樣手法向另名七十歲王姓婦人收取款項，於是調閱周邊監視器，追查出停放在舊宗路一段上的「行動水車」，隨即攔截逮捕廿七歲劉姓、廿六歲韓姓收水車手，起獲不法所得廿萬元、點鈔機等證物。

警詢時，莊男坦承是詐團車手，而劉、韓則辯稱僅是虛擬貨幣幣商，詢後將三人依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢察官複訊後令劉、韓五萬元交保，莊男則二萬五千元交保，並持續溯源。

警方提醒，網路充斥許多詐騙集團投資廣告，民眾投資應循正常管道，以免血汗錢遭騙。

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