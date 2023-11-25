台越聯手 破越南最大毒品案 中國首腦擬運台 抄黑市20億K毒

台、越警方聯手，在越南兩間倉庫查獲1.3公噸．市價逾20億元的K毒。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/25 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕一個走私金三角毒品的跨國販毒集團，首腦是四十三歲中國男子廖志懷，他欲將高達一．三公噸多、黑市價逾二十億元的Ｋ他命走私來台，還吸收兩名台男為幹部，但被刑事警察局盯上；我方與越南公安部毒品犯罪調查警察局聯手，先後在越南兩間倉庫抄出上述巨量毒品，逮捕廖男在內的兩名中籍、兩名台籍及兩名寮國嫌犯共六人；本案是台越合作、也是越南治安史上最大緝獲量的毒品案件。

跨國販毒集團 吸收2台男當幹部

該集團先以陸運方式將毒品從金三角經由寮國運送到越南的兩處倉庫藏放，再規劃安排漁船走私來台；兩名台籍男子曾德信與黃昱嘉，負責承租倉庫、訂飯店、租車等，頻繁往來金三角一帶及寮、越等國。

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今年間，刑事局偵三大隊第二隊以大數據分析頻繁往來金三角附近國家的台籍人士資料，過濾出一些可疑對象，透過國際科駐越南聯絡官，請越南等國警方協查，進一步認定曾男兩名國人嫌疑重大，台越兩國警方組成跨國專案小組，展開蒐證及跟監。

越警跟監鎖定集團據點 逮捕6嫌

經越警跟監鎖定集團據點，九月廿二日先在越南海防市一間水泥倉庫起獲七五○公斤Ｋ毒，逮捕曾、黃兩人，同日再從河靜省另一處倉庫起獲六○○公斤Ｋ毒，逮捕廖男等四人，移送越南司法機關偵處。

刑事局也正持續深入了解該集團的整個策畫、運輸過程，幕後有無黑幫介入及國內接應等共犯，擴大偵辦中。

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