許宗力下重手 命性騷法官停職

士林地院男法官蔡明宏，被法官評鑑委員會認定性騷，司法院長許宗力命停職。 （民眾提供）

2023/11/24 05:30

時任士院審判長蔡明宏涉性騷女法官

〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕綽號「蔡董」的士林地院男法官蔡明宏，被法官評鑑委員會認定擔任審判長時性騷擾新進女法官，十月十九日決議移送職務法庭審理，建議撤職，職務法庭尚未宣判，司法院長許宗力先祭重手，本月一日命蔡明宏停職，士林地院行政庭長蔡守訓廿三日回應「尊重」。

未待法庭宣判先停職 士院尊重司法院決定

法評會指出，蔡明宏二○二二年十一月間某日上午，主動邀約載同院女法官至陽明山用餐，餐後，未立即開車返回士院，反而朝反方向駛去，駛入偏僻台北市北投區中正山產業道路，於盡頭處停車，並在車上對她性騷擾，女法官為求脫身，佯稱另一名審判長傳訊找她，蔡才載她返回士院。

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法評會提及，蔡犯後毫無悛悔之意，考量非首次違犯，缺乏審判者應具備的自省能力，戕害司法形象甚鉅，應予嚴懲，決議移請職務法庭審理；同時審酌蔡若轉職，難保不再犯，建議判處撤職，以為懲儆。

雖然職務法庭尚未判決，但許宗力依法評會的決議書，認為蔡明宏已符合法官法第四十三條第一項第五款「所涉刑事、懲戒情節重大者」規定，決定主動依職權停止蔡的法官職務，十一月一日生效。

蔡明宏本月1日停職 本俸砍半

蔡明宏是司法官訓練所（現為司法官學院）廿六期結業，目前俸點已晉升到最高的第一級，本俸、專業加給、職務加給等薪資加總後，每月可領十九萬餘元，而今被停職，只能領本俸五萬九二五○元的一半，即二萬九六二五元。

蔡明宏若不服許宗力處分，可向司法院提起異議，被駁回後，再向職務法庭提起告訴；惟據了解，蔡明宏尚未尋求救濟。蔡守訓則回應，尊重司法院命蔡明宏先停職的決定。

依據慣例，司法官如果涉及刑案或懲戒案，情節重大者，多會被先行停職，蔡明宏並非特例，偷拍女同事的桃園地院前法官蔡政佑，在被職務法庭撤職前，二○二一年五月也被許宗力停職。

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