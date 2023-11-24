為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

住戶紙箱裝千萬擺客廳 大樓保全趁停電偷走 如常上班

陳姓保全複製住戶鑰匙，趁停電進屋盜走千萬現鈔帶回家中， 居家防盜要領 被監視器拍下，警方移送法辦。 （記者徐聖倫翻攝）

陳姓保全複製住戶鑰匙，趁停電進屋盜走千萬現鈔帶回家中， 居家防盜要領 被監視器拍下，警方移送法辦。 （記者徐聖倫翻攝）

2023/11/24 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市某社區陳姓保全經常與住戶聊天，言談間發現，社區內一對邱姓母子家境富裕，於是陳男利用職務之便，複製了邱家鑰匙，算好邱家沒人的時間，下手當天正好台電還公告停電，陳男可說掌握天時地利人和，偷走邱家一千萬元現金。警方獲報查緝，前晚逮捕陳男，並追回贓款九百九十八萬元。

陳男利用職務之便 複製鑰匙

據悉，四十歲的陳男有多起竊盜前科，在新北市三重區某社區擔任保全約三個月。陳男平時與住戶相處都很親切，沒事會聊上兩句，而他發現邱家母子衣著都是名牌，言談間發現這對母子時常出國，也常聊起最近投資「泰達幣」，陳男於是對邱家有了賊心。

因為保全辦公室都有各住戶大門的備用鑰匙，陳男偷偷複製邱家的備用鑰匙，透過聊天，得知邱母十八日出國，到了十八日當天，邱男凌晨準備動手，且又這麼剛好台電公告當日凌晨停電，陳男認為一切就緒，持鑰匙入屋後發現，客廳桌上擺著紙箱，打開一看竟是現鈔一千萬元，陳男抱走後開溜。

聊天得知邱母18日出國 下手

邱男一個小時後返家，發現原本要用來投資泰達幣的千萬現金不翼而飛，趕緊向三重警分局報案。警方獲報成立專案小組蒐證，但因案發當下停電，監視影像調閱受阻，警方擴大範圍調閱影像，發現陳男涉有重嫌。而案發後幾天，陳男仍若無其事正常上班，直到警方廿二晚間七時許找上門，陳男才知道自己犯行已被掌握。

警方在陳男住處查扣贓款

警方在陳男住處查扣贓款九百九十八萬元，他指短少的兩萬元，買生活用品，警依加重竊盜罪嫌，將陳男移送法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
居家防竊 可裝電子防盜、手機網路監控
2023/11/24 05:30

居家防竊 可裝電子防盜、手機網路監控

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家

生技中心數據指引 節能減碳創新綠色未來
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播