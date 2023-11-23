男法官偷翻拍女法官私密照 二審加賠５萬

桃園地院前法官蔡政佑。（資料照）

2023/11/23 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院前法官蔡政佑二○二○年在職時，懷疑同辦公室的女法官有婚外情，兩度偷拍她電腦內的私密照與對話訊息，向當時的院長邱瑞祥檢舉，結果反被依妨害秘密罪判刑五月與撤職停用兩年。女法官另提起民事求償，一審桃院判蔡政佑應賠四十萬元；二審高等法院改判賠四十五萬元。

蔡政佑懷疑女法官已婚，卻和另一名已婚男子曖昧，二○二○年間趁辦公室無人之際，兩度偷拍女法官電腦內與曖昧男的對話、私密照，列印向邱瑞祥檢舉，反被女法官提告妨害秘密。蔡政佑前年判刑五月、得易科罰金十五萬元確定；職務法庭去年再判他撤職，停止任用公務員兩年確定。

請繼續往下閱讀...

蔡政佑已被撤職

女法官另提起損害賠償告訴，主張蔡政祐不法竊錄隱私內容，侵害人格權、隱私權，造成她精神痛苦，應賠償一八○萬元；邱瑞祥時任院長，怠職務監督，應負起僱用人的連帶賠償責任。

一審桃院判蔡政祐應賠四十萬元，邱瑞祥免賠。女法官不服，上訴擴張請求蔡、邱再給付一百萬元。 二審高院指出，經審酌兩造資力、社經地位、女法官隱私權受侵害情節與程度後，改判蔡第一次、第二次行為，分別應賠女法官精神慰撫金廿四萬元、廿一萬元，共四十五萬元。

邱瑞祥連帶賠償部分，高院說明，蔡政佑當時是經司法官考試及格而任用的法官，執行法官職務並非從屬於邱瑞祥，且犯罪行為與法官職務無關，邱確非僱用人；此外，邱未指示蔡政佑以侵害女法官的人格權、隱私權，亦難認有共同侵權行為，故邱免負連帶賠償責任。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法