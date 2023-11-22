噁男誘少女賣原味內衣褲 還拍猥褻片

噁男仲介多名少女上網販售原味內衣褲，還教拍猥褻影片三七分帳，遭新竹地院判刑。（資料照，記者蔡彰盛攝）

2023/11/22 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓男子在網路經營商店，專賣少女的「原味內衣褲」等物，為此彭男應徵五名少女，在網上刊出她們的自我介紹以及願意拿出來販賣的私密物「尺度表」，彭男甚至教她們如何拍攝猥褻影片與照片出售牟利，新竹地院依兒少性剝削防制條例將彭男判刑兩年。

剝削兒少 噁男判兩年

法官調查，彭男從二○一六年起開設網路商店，以販售女子實際穿過、未經洗滌的內衣內褲，稱之為「原味內衣褲」，以及套裝、襪子、衛生棉等貼身私密物品，還有少女的猥褻照片、影片等物品。

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為尋求貨源，彭男在網頁刊登「賣場徵才啟事」，招募到五名少女，利用她們涉世未深，加入他經營的網路商店，並依照每名少女的暱稱，將年齡、自我介紹以及願意拿出來販賣的私密物「尺度表」，刊登在網頁上，供不特定顧客瀏覽選購。

此外，彭男也指導少女們如何自拍猥褻照片或影片，回傳給彭男後，再由彭男傳送給客人，所得大約以少女七成、彭男三成比例拆帳。

戀物症治療就可改善

精神科醫師表示，戀物症患者的戀物種類可能包括身體的某一部分，或身體某種功能和散發排洩出的氣味與液體等，每一種都可引起患者特殊的迷戀，也可能是與身體有關的任何物品如內衣、裙子、鞋襪等。

臨床研究顯示，戀物症可用藥物控制病人的性衝動並改善情緒，之後採取心理治療、家庭治療、行為矯正等方式，只要患者有強烈的治療動機，必能走出戀物症的陰霾。

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