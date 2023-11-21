台中囂張棒球隊 假車禍真尋仇 3煞羈押禁見

台中葉姓男子，十八日傍晚在台中天津路因發生車禍下車查看，卻遭三惡煞持球棒、廟會用角棍狂毆骨折送醫。（取自記者爆料網）

2023/11/21 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市葉姓男子十八日開車載著妻子行經台中市北區著名的天津商圈，疑似碰到假車禍真尋仇事件，葉男下車查看車子受損狀況，卻遭後方車上的施姓男子，夥同吳男及蘇男三人，分持球棒、角棍等器械狂毆，造成葉男骨折重傷送醫，警方快打部隊到場壓制三人，施暴的一方稱有金錢糾紛，但葉男否認，三人移送台中地檢署被檢方聲押，台中地院昨天凌晨裁定施男羈押禁見，吳男、蘇男則限制住居。

台中北區天津路、青島路口，前天下午近五點時，警方接獲民眾報案路上有人打架，立即啟動快打部隊，到場時葉姓男子全身傷痕累累倒地，優勢警力將施暴的施銘和（廿歲）、吳宗展（廿歲）及蘇哲民（廿一歲）三人制伏。

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警方初步了解，葉男當時載妻子行經該處，綠燈剛起步時遭後車追撞，下車查看時，後方小客車上施男、吳男及蘇男三人下車，其中施男架住葉男，另外兩人分持球棒、廟會角棍，朝葉男身上狂毆，葉男妻子在旁不斷哀求停手，附近民眾也大喊「警察來了」，但三人仍不理會持續施暴，葉男經送醫救治，全身四肢擦挫傷、骨折，所幸無生命危險。

警方初步調查，雙方供稱互不認識，葉男表示未與人結仇，也沒有債務問題，不知為何被爆打，但警方持保留態度，經深入調查，發現施男等三人為台南人，未發現在台中有活動紀錄，施男才坦承與被害人有金錢糾紛，找來另二人共同犯案，不過葉男否認，雙方說法分歧，仍需深入調查。

三人前晚經台中地撿署檢察官訊問後，認涉犯刑法強制、重傷害未遂罪、妨害秩序（聚眾鬥毆）等罪嫌重大，且有勾串共犯及再犯之虞，有羈押的原因及必要，向法院聲請羈押，台中地院昨天凌晨裁定施男羈押禁見，吳男、蘇男則限制住居。

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