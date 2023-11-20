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詐團騙錢 人頭戶背洗錢罪扛鉅額賠償

洗錢防制法修正案增修提供帳戶罪，圖為洗錢防制法新制與舊制差異。（資料照）

洗錢防制法修正案增修提供帳戶罪，圖為洗錢防制法新制與舊制差異。（資料照）

2023/11/20 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓女子因找工作而提供帳戶，淪為詐騙集團的洗錢帳戶，她聲稱自己是受害者，但仍被判刑六月，且要賠償受害者四三七萬元。對此，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒指出，「洗錢防制法」在今年六月十六日修正實施，只要無正當理由交付帳戶給詐欺集團者，就會被起訴。

近年來詐騙猖獗，犯罪集團為取得人頭帳戶，想盡辦法向民眾騙取或購買，衍生行為人主觀上有無幫助詐欺、幫助洗錢故意的爭議。此外，詐騙集團也會製作「教戰手冊」，教導提供帳戶者在事後報警，宣稱自己的帳戶係遭人盜用，以避免遭判刑。

今年六月間，新修正的洗錢防制法增訂了「無故交付帳戶罪」，來處理人頭帳戶氾濫的問題。吳宇軒說，根據洗錢防制法修正案第十五條之二規定，若因案涉及幫助詐欺及洗錢者，須由警察機關裁處「告誡」，如五年以內再犯者，有期約、收受對價之行為，或交付三個以上帳戶、帳號者，則可科處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金。

吳宇軒表示，陳女涉案期間在新法修正前，但她涉案情節有跡可循，並非為受害者，檢方予以起訴，一審判處她有期徒刑六月，且不得易科罰金，因此陳女除了面臨刑責，還要面臨民事賠償，幾乎一個人「全擔」責任，實在相當不划算。

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