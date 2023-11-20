提供帳戶給詐團 幫助轉帳洗錢 判刑6月 再判賠7被害人437萬

彰化縣陳姓女子提供金融帳戶、密碼等資料，幫助詐欺集團，彰化地方法院判處陳女有期徒刑六月且不得易科罰金，另須賠償七名被害人四三七萬餘元。（資料照）

2023/11/20 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓女子提供金融帳戶、密碼等資料，幫助詐欺集團，有廿名被害者將錢匯入陳女帳戶，前後遭詐騙一千一百多萬元。事後陳女辯稱因失業找工作，不慎提供帳戶做為詐騙使用，但法官認為罪證明確，判處她有期徒刑六月且不得易科罰金，另外還有七名被害人對其求償，彰化地方法院判處陳女須賠四三七萬餘元。

廿人受害 遭騙一千一百多萬

判決書指出，陳姓女子（卅一歲）在去年六月間將自己的兩本銀行帳戶帳號、密碼交付詐騙集團，並依指示設定為約定轉帳帳戶，致使廿名被害人轉入共一千一百多萬元到陳女帳戶，再由詐團匯出。

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法院審理時，陳女辯稱因為失業找代購工作，需提供存摺封面作為匯款資料，但她沒提供網路銀行帳號及密碼給他人，也不知對方如何盜用？因為這兩個帳戶中，其中一個是她的失業補助金勞保帳戶，不可能提供此帳戶給他人。

罪證明確判刑 不得易科罰金

法官審理時，發現陳女的勞保帳戶有被害人匯入四筆約五十五萬元，而這些錢均被匯出，只有陳女的兩萬六千多元失業補助金仍在帳戶裡，顯見陳女與詐欺集團共謀，因而未將其匯出。法官認為，陳女事後雖有到警局報案，但此時已是詐騙集團得手之後，顯然有脫罪之嫌，因此認定陳女幫助他人詐欺、洗錢，判處有期徒刑六月，且不得易科罰金。至於有七名被害人對陳女提出民事損害賠償訴訟，法官審理之後，判處她必須賠償四三七萬餘元。

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