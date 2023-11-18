官我什麼事專訪：AI難辨 刑事局長：防不實訊息介選

刑事局長周幼偉（左）接受本報專訪，談到地下選舉賭盤幕後手法，並提及警方跨境緝捕逃犯的策略。（記者陳宇睿攝）

2023/11/18 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕明年一月的總統、立委二合一大選將屆，國內已出現以總統蔡英文及下屆總統參選人賴清德公開講話畫面製成的假影片，除了應是詐騙集團引誘假投資的手法，也因幕後製作與中國人士有關，不排除另有抹黑參選人、攪亂選情等其他企圖。刑事警察局局長周幼偉接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，現今ＡＩ人工智慧技術非常成熟，有心人士可能利用深偽技術假扮候選人講話及言論，藉以散布不實訊息影響選情，警方查證若發現來自境外，會請臉書將其下架，其他網站就停止解析因應，防堵之餘也會適時澄清。

此外，大選前警政署已發動多波查察選舉賭盤專案行動，並置重點於追查有無境外勢力透過選舉賭盤介入我國選舉。周幼偉表示，迄今已查獲選舉賭盤案件六十一件、逮捕七十八人，案件當中，有些是真的賭博營利，但有些是詐騙，例如先前查獲提供下注的一對葉姓兄弟檔，該選舉賭盤是在境外架設賭博網站，公布民調、賠率或PK盤在網路上，也在臉書粉絲專頁刊登廣告，引誘民眾加入其LINE群組，說服匯款下注，其實匯款帳戶是人頭帳戶，根本是假賭盤，而該假賭盤的賭資，最後流向中國、香港。

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假賭盤 贏了也拿不到錢

他表示，各種賭盤中，網路下注型態高達七十八％，若是結合詐欺的賭盤，比如賭資流向中國、香港的該件假賭盤，簽注的賭客即使賭贏，也不會贏錢，因為根本拿不到錢，警方正在持續清查幕後操控者。

周幼偉說，只要警方發現此類賭盤，就會要求臉書將其下架，其他的網路公司則會用停止解析方式，以減少民眾受害機會；有些賭博網站是架設在東南亞國家，還有一些案例是朋友之間在LINE對賭選舉輸贏。

緝狐專案 鎖定逃海外通緝犯

周幼偉受訪時談及國寶集團總裁朱國榮潛逃出境事件，坦言一般逃犯會選擇逃亡未與我國締結引渡條約的國家，我方只能利用駐點的警察聯絡官，向當地警方或者是外交、移民單位請求協助將其遣返；目前潛逃海外通緝犯有六十二人，現正鎖定具有幫派背景、詐欺前科的十二人執行「緝狐」專案，全力查緝中。

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