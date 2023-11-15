火竄2層樓…刨路機挖破管線 駕駛燒死

桃園市觀音工業區前天深夜發生刨路機火燒車，蘇姓駕駛遭活活燒死，現場火舌瞬間竄出2層樓高，消防人員布水線搶救。（記者李容萍翻攝、桃市勞檢處提供）

2023/11/15 05:30

未事先確認地下埋設物釀禍 桃市勞檢處究責

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市觀音工業區國建三路、經建四路前天深夜進行人行道及道路改善工程，一輛刨路機（工程車）在附近國瑞路進行作業時，疑因不慎挖破氧氣、氮氣管線，易燃氣體被點燃、火舌瞬間從刨路機底下竄出，整輛刨路機瞬間陷入火海，五十七歲蘇姓駕駛逃生不及遭活活燒死。

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桃園市府勞動檢查處昨日派員至現場調查，初步調查是事業單位未事先確認地下管線埋設物狀況，致刨除過程中不慎挖破管線，導致發生大火釀禍，後續將依職業災害相關規定，將過失行為人移送桃園地檢署偵辦。

桃園市消防局前天深夜十一點廿分獲報，觀音工業區國瑞路進行作業的刨路機突然起火燃燒，消防局出動各式救災車輛十八輛到場救援並布水線搶救；灌救過程中，現場因易燃氣體管線持續洩漏，車輛下方不停冒出猛烈火光，火勢達二層樓高，且有爆裂閃光在黑夜中不斷竄出，消防人員不敢大意，只能在安全防護距離外射水灌救。

由於當時火勢猛烈，消防人員一開始以為是挖破瓦斯管線造成瓦斯外洩，但經過檢測，沒發現異常，現場也無異味，透過觀音工業區管理中心詢問附近廠商，發現鄰近三福氣體公司的氧氣、氮氣管線出現「失壓」異況，管線有氮氣及氧氣洩漏，昨日凌晨一點許，廠方關閉管線後，消防人員終於撲滅火勢。

現場被燒毀的刨路機為「源鑫營造工程有限公司」所有，蘇姓駕駛未及逃生被發現在刨路機內明顯身亡，現場目擊的工人心有餘悸表示，當時刨路機是瞬間陷入火海，他們根本來不及救人；起火原因，待火調人員和相關單位進一步調查釐清中。

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