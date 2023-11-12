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蘇花巨石破窗壓雙腿 駕駛驚險保命

宜蘭縣蘇花公路昨天凌晨發生落石，巨大落石砸進轎車擋風玻璃，壓在駕駛腿上。（記者蔡昀容翻攝）

宜蘭縣蘇花公路昨天凌晨發生落石，巨大落石砸進轎車擋風玻璃，壓在駕駛腿上。（記者蔡昀容翻攝）

2023/11/12 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇花公路近日接連下起不小雨勢，昨凌晨四時許發生落石砸中轎車意外，廖姓男駕駛受困車內，造成雙腿開放性骨折，消防救護人員切斷轎車B柱將他救出送醫，現場交通一度雙向封閉，工程人員排除落石後，於清晨六點二十分恢復雙向通車。

切斷轎車B柱才脫困

宜蘭縣消防局指出，昨日凌晨四時三十三分，蘇花公路東澳路段台九線一一七．一五公里處發生落石，大大小小的石塊散落路面，雙向交通受阻。

五十九歲廖姓駕駛是花蓮人，當時駕白色轎車從宜蘭蘇澳往花蓮方向行駛，行經東澳該路段時，一顆長、寬各約半公尺的巨石從天而降，直接從前擋風玻璃砸進車內，砸傷並壓在他的雙腿上。

廖男雖有意識，但右腳被儀表板和方向盤夾擠，加上巨石重壓，無法移動身體。消防局獲報後，派遣馬賽、南澳、蘇澳分隊前往，以器材破壞車輛將人救出，廖男雙腿開放性骨折，送博愛醫院救治。

事發後，蘇澳警分局隨即配合實施雙向禁止通行管制；東區養護工程分局南澳工務段，派遣大型機具移除落石，於上午六時二十分排除完畢，恢復雙向通行。

蘇澳警分局呼籲，近期山區天候不穩定，容易發生落石或路樹倒塌，人車行經蘇花路廊的山區路段時，務必開啟大燈並減速慢行，遇到突發狀況才能迅速反應。

宜蘭縣蘇花公路昨天凌晨發生落石意外，轎車擋風玻璃被砸出大洞。（記者蔡昀容翻攝）

宜蘭縣蘇花公路昨天凌晨發生落石意外，轎車擋風玻璃被砸出大洞。（記者蔡昀容翻攝）

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