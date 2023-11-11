有牌公司濫燒廢毒液 製成含戴奧辛景觀磚竄全國

桃園市政府環保局多次派員稽查吳姓男子經營的廢棄物清理公司。 （桃園市政府提供）

2023/11/11 05:30

不法所得逾億 聲請沒收

〔記者周敏鴻／桃園報導〕擁有甲級處理廠許可證的桃園市觀音區一家廢棄物清理公司吳姓負責人，涉勾結下游公司利用假聯單不實申報、虛開已妥善處理廢棄物的文件，卻收受上游化工集團的有毒廢液，將焚化後形成含戴奧辛的集塵灰交給水泥廠製成水泥磚，供一般景觀工程使用，不及焚化的廢液則承租倉庫貯存，嚴重危害環境生態；經查吳男等人處理的有害或一般事業廢棄物高達六七五噸，不法獲利逾億元。

檢方認定吳男等人以合法掩護非法、上下游相互掩飾的手法，致有害事業廢棄物脫離管制、流竄全國，造成的污染難以估算，且為私利轉嫁廢棄物處理成本，卻由全民埋單，昨依廢棄物清理法將吳男等廿五人、九家公司起訴，建請求處重刑，並聲請沒收不法所得。

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告發11次罰69萬 罰不怕

二○一七年間，桃園地檢署偵辦起訴污泥與廢液非法棄置倉庫案，溯源查出部分廢液流向吳男經營的公司，發現吳男收受上游業者的氫氟酸廢液、強酸鹼廢液、固體廢棄物、黏稠廢液後，結合下游的其他廢棄物清除公司，將自家廢五金熔煉爐充當焚化爐焚化有害廢液，再將廢液焚化後產生含戴奧辛的集塵灰等有害事業廢棄物，由下游公司透過非法仲介轉交給水泥製品廠，製成八百立方公尺的廢棄物水泥磚，供景觀工程使用。

廢止清理許可證 求重刑

桃園市環保局官員說，吳男公司領有市府核發的甲級廢棄物處理許可證，可收受混合廢五金進行拆解、熔煉處理有價金屬、不含沉澱物與黏稠物的有機廢溶劑，做為熔煉過程的輔助燃料使用，但吳男違法處理黏稠與含沉澱物的廢溶劑、強酸、氫氟酸、強鹼與油泥等廢棄物；市府已稽查該公司四十一次、告發十一次，裁處六十九萬兩千元，並廢止吳男公司的處理許可證。

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