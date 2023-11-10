圖案紙浸泡毒溶液陰乾 千張毒郵票 波蘭郵寄來台

警方查扣浸泡過二級麥角二乙胺的圖案紙。 （警方提供）

2023/11/10 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局電信偵查大隊今年五月網路巡邏，發現李姓男子等四人，涉嫌走私販賣俗稱「毒郵票」的二級毒品麥角二乙胺（俗稱啟靈藥，LSD），歷經五個月偵辦，拘提李男等四人，並查出他們涉嫌用價值六萬五千元的虛擬貨幣泰達幣，向遠在波蘭的賣家，購買一千小張浸泡過此毒品溶液的圖案紙，再打上類似郵票的齒孔撕線，郵寄走私入台後，再以每小張三百至一千一百元販賣，暴利最高將近十七倍，全案依毒品危害防制條例法辦。

啟靈藥 一粒沙就有迷幻之效

麥角二乙胺是強烈的中樞神經迷幻劑，只要約一粒細沙重量，就有迷幻之效，往年販毒者常把此毒品溶於液體塗抹郵票上，而有「毒郵票」之稱，近年常見作法，是用厚紙或圖畫印刷紙，浸入毒溶液再取出陰乾，購毒者直接把小紙片塞入嘴巴吸收，也因只要一小張就有效果，這些厚紙或印刷紙，會打上類似郵票的齒孔撕線，方便毒癮者撕開，因此警方簡稱為「毒郵票」。

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暴利達17倍 4嫌走私被拘提

警方調查，李男等人今年五月間，用當時價值六萬五千元的泰達幣，向波蘭賣家購得一千小張麥角二乙胺紙張，透過郵寄走私進入台灣，平均一小張六十五元台幣，李男等人隨即上網販售，約指甲大小的一小張，索價三百至一千一百元，利益高達逾四倍至將近十七倍。

警方查扣九五二小張及大麻與毒咖啡一批，依走私運輸與販賣第二級毒品等罪名法辦，中檢予十萬元不等交保。

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