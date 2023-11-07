醬油槽釀造呈無氧狀態 無通風設備 藏致命殺機

新化成功醬油廠發生3員工清洗醬油槽，一度失去生命徵象， 職安署勒令停工。鄭姓業者說明當時情形。 （記者吳俊鋒攝）

2023/11/07 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化成功醬油廠昨天進行發酵槽清洗作業，造成三名員工一度失去生命徵象，發生意外的發酵槽為二公尺高、容量六公噸的黑色大圓桶，有食品加工業者坦言，醃製酸菜、釀造醬油的過程，密閉空間內都會呈現無氧狀態，形成被忽略的致命陷阱；勞動部職安署緊急派員到場檢查後，初步研判作業過程沒有通風設備等疏失，要求立即停工，並將依法開罰。

職安署勒令停工 將依法開罰

用來進行豆麥釀造的醬油槽，看似普通，卻暗藏致命殺機，引起各界關注，台南市佳興國中自然科老師陳坤龍指出，主要是發酵、分解後會產生大量二氧化碳，人員一深入，容易因難以呼吸而造成昏厥，倒地不起。

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陳坤龍說，一般會以為已於槽體頂端開口，可以通風，急著進入清洗，但由於二氧化碳密度較大，比空氣還重，因此多沉積於槽底，讓只在上方感受到呼吸自如的人，有了內部空間都安全的錯覺。深入作業之前，應該先以鼓風機將裡頭的二氧化碳抽出來，且要配合檢測儀器，精準掌握內部的氧氣濃度，甚至還可背著氧氣筒下去，多重保險，避免發生憾事，畢竟人命關天，絲毫馬虎不得。

謝姓食品加工業者表示，釀造、發酵過程會產生無氧狀態，若生醬油抽出，要內部清理，也可先用通風設備將空氣打進去，建議在完成安全的前置準備後，人員才能進入，切勿「便宜行事」。謝姓業者推斷，醬油廠三名職員主要是缺氧導致昏厥，但有些釀造發酵過程中還會產生其他氣體，也可能造成中毒，得由進一步調查、釐清。

南區職安中心至醬油廠檢查後，認為現場沒有相關的通風輔助設施，作業人員也未備有氧氣濃度以及硫化氫等其他有害氣體濃度等檢測儀器，致意外發生。依違反職業安全衛生法第六條第一項第七款，未防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質或缺氧空氣等引起的危害來開鍘，最高可處卅萬元罰款。

南市勞工局也啟動職災個案主動服務機制，局長王鑫基強調，局限空間作業風險性高，事業單位應加強對危害的確認，做好相關的隔離、防範措施，還有作業方法、安全管制，緊急應變處置等，避免類似事件再度發生。

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