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疑煞車失靈撞擊護欄 太平山遊覽車翻覆 1死38傷

宜蘭太平山一輛遊覽車昨下午下山途中，疑煞車失靈翻覆，造成1死38傷。（圖：宜縣消防局提供）

宜蘭太平山一輛遊覽車昨下午下山途中，疑煞車失靈翻覆，造成1死38傷。（圖：宜縣消防局提供）

2023/11/06 05:30

桃園環保志工 出遊返程遇劫

〔記者江志雄、丁奕／綜合報導〕桃園市八德社區環保志工昨天搭乘「忠原交通企業股份有限公司」所屬的遊覽車到宜蘭縣太平山國家森林遊樂區出遊，下午下山途中，車子行經園區鳩之澤溫泉附近的宜專一線路段，疑煞車失靈翻覆，車內四十二人有卅九人受傷送醫，其中七十歲郭姓婦人失去生命徵象，送醫後宣告不治。

遊覽車返程時在太平山聯外山路宜專一線五．三公里處，靠近鳩之澤溫泉路段翻覆，車上有四十八歲郭姓司機、導遊、四十名乘客合計四十二人。宜縣消防局下午三點十七分獲報，出動大批人車前往現場搶救。

搖晃力道強 多人被甩出座位

據了解，出事的遊覽車往右邊側翻在路面，因事出突然，加上搖晃力道強，不少乘客被甩出座位，有些人遭受劇烈撞擊頭破血流，事發後，眾人陸續從逃生門爬出遊覽車外脫困，有人形容在鬼門關前走一回，個個驚魂未定。

下午三點五十二分，救難人員拉出受困的郭姓婦人，已失去生命徵象，其他傷者由救護車送到宜蘭縣三家醫院救治；根據宜縣消防局統計，卅九名就醫傷患中，包括一人罹難、七名重傷、五名中傷、廿六名輕傷。

事故地點因屬下坡路段，郭姓司機供稱，事發時因煞車失靈無法減速，他在情急之下拉起手煞車，導致車輛撞擊右側護欄翻車。警方對他酒測無酒精反應，排除酒後肇事。

目擊者指出，車禍地點右側是山壁，左側是數十公尺深的山谷，遊覽車失控後側翻在路面，若翻落山谷恐釀成更嚴重的死傷。

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