婦油門當煞車 撞飛等紅燈8機車 1死6傷

高雄67歲曾姓婦人駕駛轎車行經鼎力路時，追撞前方停等紅燈的機車，8輛機車如同保齡球瓶四散噴飛，造成1死6傷慘劇。（記者黃良傑翻攝）

2023/11/05 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區鼎力路昨發生連環追撞重大車禍，造成一死六傷，六十七歲曾姓婦人駕駛轎車行經鼎力路時，追撞前方停等紅燈的機車群，八輛機車如同保齡球瓶四散噴飛，六十六歲吳姓男騎士被撞卡在電箱處，當場死亡，肇事曾婦酒測值為零，警方當場依過失致死現行犯逮捕，肇事原因初判疑似因油門操作不當，造成汽車暴衝。

男騎士卡在電箱處慘死

警方獲報趕到現場處理測繪，並對駕駛、騎士施以酒測，酒測值均為零，受傷騎士包括四十三歲吳男、四十六歲陳女、卅一歲姚女、六十一歲潘女、四十三歲蘇女，皆送醫治療，四十四歲吳男手腳擦傷，自行返家休息。

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消防局出動七輛救護車、十五人前往救援，消防局表示，受傷送醫的五名傷者，分別受到左腳內側擦傷、頭部外傷、左腳踝骨折、腰部及後臀挫傷，所幸意識均清楚，由救護人員急救處置後送醫，另有一人擦傷未送醫。

無辜被撞的騎士餘悸猶存，無法接受守法在路上停等紅燈，竟會天外飛來橫禍被撞，擔心以後恐怕將有心理陰影，停等紅燈還要轉頭留意後方車輛狀況。

據了解，肇事者曾婦當時穿平底鞋駕車，並不是外傳的高跟鞋，她一開始表示疑似煞車失靈，才會追撞前方機車，但警方檢視煞車等車況後，初步懷疑她操作油門不當肇禍。

曾婦是鐵工廠業務，昨天開車至仁武的公司上班，肇事後赤腳下車查看「撞」況，她起初說疑似煞車失靈，後來改口稱她誤把油門當煞車踩，肇因尚待檢警調查釐清。曾婦的女兒獲知母親肇事，趕到分局陪伴安撫情緒。

死者吳男是裝潢拆除工人，他昨天向友人借機車前往工地途中，不料竟遇到死劫遭到橫禍，他的卅九歲兒子認屍時悲傷不已，希望司法能還父親一個公道。

67歲駕駛曾姓婦人。（記者黃良傑翻攝）

六十六歲吳姓男騎士被撞卡在電箱處，當場死亡。（記者黃良傑翻攝）

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