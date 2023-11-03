立委鄭天財辦公室前執行長》綠電案剛交保又收押 張騰龍弊案專業白手套

立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍（右）又另涉弊案遭收押。（資料照）

2023/11/03 05:30

〔記者張文川／台北報導〕立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍與廠商陳登來，涉行賄國土管理署南區分署長吳瑞安，遭檢方聲押禁見獲准；張男二人在台北地院也有案在身，案情顯示，張騰龍可說是弊案「白手套」專業戶，當初也是以雷同手法，助陳登來行賄營建署道路工程組時任組長張之明，以取得標案，二人才於今年八月間分獲交保，未料不到三個月，又另涉弊案遭收押。

台北地檢署調查，張之明負責營建署審查前瞻計畫雲林縣道路改善工程補助案、採購市區改善電腦軟體標案時，綠能業者陳登來透過張騰龍，居間行賄張之明，協助其獲取標案或補助款，並招待張之明喝花酒及飲宴，還讓張之明的黃姓小三去取賄款，由廠商出資包養費，檢方認定張之明共收賄高達七五六七萬餘元。

請繼續往下閱讀...

北檢今年七月發動搜索約談，張之明等三人均遭羈押，張騰龍被押一個月後，自白犯罪並繳回犯罪所得，爭取當污點證人，八月偵結前夕獲檢方同意具保停押，八月廿八日北檢偵結起訴全案移審後，張之明、陳登來也獲交保。

台北地院九月十四日首度開準備庭，張之明僅承認部分罪名，張騰龍、陳登來坦承犯罪，張騰龍說自己犯了「嚴重愚蠢的錯誤」，出示十多年來捐助公益的四、五千萬元收據，請求判緩刑，陳登來希望開啟認罪協商，也爭取緩刑；不料張騰龍、陳登來二人昨天又因案被押，為二人能否從綠電弊案中獲緩刑脫身，增添變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法