裝淘寶鋰電池 三輪車自爆母死孝子傷

去年12月新北市三重一處公寓電動三輪車電瓶自爆起火，造成陳男遭燒傷、陳母死亡。 （資料照）

2023/11/03 05:30

買車載母就醫反釀悲劇 陳姓攤商過失致死起訴

〔記者王定傳／新北報導〕五十多歲陳姓男子去年十二月在新北市三重區重新橋下買了一台電動三輪車，用於載送八十多歲的母親外出和就醫，未料九天後準備載母出門時，三輪車內的鋰電池突然爆炸起火，陳男遭燒傷、陳母死亡；檢警查出是攤商從中國淘寶網站購入來源不明、未經經濟部標準檢驗局檢驗程序的鋰電池釀禍，新北地檢署依過失致死罪起訴陳姓攤商。

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攤商開綠能自行車行 竟裝未檢驗電池

檢警調查，陳姓攤商除在重新橋下擺攤賣車，另在台北市萬華區開設「綠能自行車行」，但他竟從中國淘寶網站購入鋰電池，裝在電動三輪車上販售。陳男去年十二月廿五日買回電動三輪車，隔年一月三日上午準備載母外出，開啟電源後，鋰電池不明原因爆炸並快速起火燃燒，母子均遭燒傷。

陳男緊急將母親送醫，但陳母仍於一月廿九日，因雙側臀部下肢燒灼傷、泌尿道感染，導致併發肺炎、腎孟腎炎、膀胱炎不治死亡；陳男亦有顏面、雙手及右膝二至三度燒傷，占體表面積百分之四的傷害。

鄰居透露，陳男家境貧困，但他很孝順，特地買回該輛電動三輪車，用來載送母親外出和就醫，沒想到發生憾事。警方事後在陳姓攤商住處扣到五個各式電池，經消防局鑑定，火災原因是鋰電池短路引燃可能性較高。

陳姓攤商在偵查時雖坦言有賣電動三輪車給被害者，但認為死者本身年紀大、有疾病，死亡結果不盡然與這次事故有關。雖然陳姓攤商與被害人達成和解，陳男對於過失傷害部分撤告，不過檢方認定死者死亡與陳姓攤商販售來源不明、未經檢驗的鋰電池有關，依過失致死罪起訴。

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