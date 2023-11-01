破假投資詐團 溯源追贓款 虛擬幣水商 一年洗錢104億

刑事局鎖定幕後邱姓金主兼水商及相關共犯，趁邱返國時，於機場抓人。（警方提供）

2023/11/01 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局去年底破獲一個假投資詐團，根據被害人匯款金流溯源掃蕩轉帳水房，再針對虛擬貨幣部分分析，鎖定幕後邱姓金主兼水商及相關共犯，趁邱返國時，於機場抓人，發現邱一年就經手三．二億顆泰達幣，換算市價超過一○四億元，令人咋舌，這是中部史上單一水商洗錢金額最高紀錄。

邱姓金主兼水商 經手3.2億顆泰達幣

刑事局電信偵查大隊去年偵破一個以曹姓男子為首的假投資詐團，根據被害人匯款的金流溯源，鎖定四十歲邱姓水商涉案，經查，被害人匯款至人頭帳戶後，透過層層人頭帳戶轉匯，將贓款轉到境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，由邱男取得虛擬貨幣後變賣成現金，藉此方式洗錢隱匿金流。

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詐款轉匯水房 再換購虛擬貨幣變現

過程中邱抽取一％「水錢」為利潤，且因他經常出入東南亞國家，研判在境外與博弈、詐欺集團接頭，進而代為洗錢，專案小組掌握具體事證，今年六月趁邱男搭機返國，在機場拘提到案，查扣其名下藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車及名表等贓證物。檢警透過數位採證，查出轉帳水房將被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，再上交金主邱嫌轉賣變現。

經統計，轉帳水房經手不法所得二一六萬六一七七顆泰達幣，換算約七千萬元，進一步統計邱嫌所用虛擬貨幣錢包，自去年到遭警方查獲，計經手三億兩千四百萬顆泰達幣，換算約一○四億餘元，全案依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署後，持續擴大追查資金來源及流向。

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