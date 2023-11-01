T74槍管少2支偷別連的來補 連長起訴

嘉義地檢署依攜帶凶器竊取軍用武器、違反陸海空軍刑法等罪 嫌起訴許豐澤。（資料照）

2023/11/01 05:30

涉竊取軍用武器 許豐澤辯本來就是一○一旅財產

〔記者王善嬿／嘉義報導〕陸軍南測中心步兵一○一旅去年執行裝備調撥裝箱清點作業，從台南市內角營區運到嘉義縣精忠營區，兩次清點未確實，兩箱T74機槍各短少一支預備槍管配件；去年九月進行第三季開箱清點作業時，黃姓一兵發現短少兩支預備槍管，時任步五營第三連連長許豐澤（三十六歲，今年五月退伍）為便宜行事，涉持螺絲起子撬開步一營步一連槍箱、竊走兩支預備槍管充數，步一營步一連發現預備槍管短少，調閱監視錄影畫面，全案曝光，經嘉義憲兵隊移送偵辦，嘉義地檢署依攜帶凶器竊取軍用武器、違反陸海空軍刑法等罪嫌起訴許豐澤。

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許男否認有竊取軍用武器犯行，他辯稱因發現短缺兩支T74槍機預備槍管，到精忠動員庫房尋找，發現有未編財產編號的槍箱，認為是無主財產，才打開槍箱，拿取預備槍管，他認為此物原本就屬一○一旅財產，並非竊取。

檢憲調查，陸軍南測中心執行「提升後備戰力各類型新編暨組織調整後備部隊裝備調撥計畫」，將接收的T74機槍及配件清點裝箱，T74機槍主件編有序號，配件、預備槍管並無編序號，每組T74機槍有一挺機槍、一支主要槍管及一支預備槍管，主件、配件放在同一個槍箱；去年五月在內角營區實施裝備檢查，未確實以裝箱清單清點，導致兩箱T74機槍各短缺一支預備槍管。

檢憲調查，去年六月，武器裝備被載到精忠營區，一○一旅步五營未清點就接收、存入動員庫房，同年九月底該營執行第三季開箱清點，依照槍枝序號、一支預備槍管放入槍箱，黃姓一兵發現短少兩支預備槍管，時任連長的許男接獲回報，為便宜行事，持螺絲起子進入動員庫房，撬開兩個步一營步一連的T74機槍槍箱，竊取兩支預備槍管，並將其裝入步五營步三連的T74機槍槍箱。

侵害一○一旅步一營步一連的財產權

檢察官認為，一○一旅步一營、步五營的財產分配在明顯的位置，難以令一般人認錯，案發時各營財產均已分配完畢，一般不可能認定是無主之物，且國軍武器是危險物品，流落在外可能性甚低，未經保管人同意就拿走其他槍箱的預備槍管，已侵害一○一旅步一營步一連的財產權，許男行竊所持螺絲起子質地堅硬、一般認為具危險性，認為許男辯詞不可採信。

檢方表示，案發後南測中心已找到兩支短缺的預備槍管，並調查相關人士疏失、進行懲處。

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