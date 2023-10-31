遷籍妨害投票 基隆瑪東里長與5親屬判刑

2023/10/31 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市瑪東里長尤羿茹去年大選前，請叔叔及堂弟將戶籍遷到自己的房屋，盼藉此增加票數，因遷籍時間敏感被檢警調盯上，檢察官認定林姓叔叔等人涉犯妨害投票罪，依法將他們起訴。基隆地院近日審結，分別判處尤姓里長及其親屬二到六個月不等徒刑，得易科罰金，褫奪公權一到四年。

尤姓里長在法院審理時宣稱，叔叔住的地方很陡，經常摔車，想說把其中一間房子賣給他們，結果拖到去年才遷戶籍，且自己丈夫說只剩下兩個叔叔比較親，對家人很好，才要他們一起遷過來。

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其中一名林姓叔叔向法官表示，自己是貪圖瑪東里可以補助四萬五千元做假牙，才遷戶籍想搬進去；林男的李姓同居人則表示是為了要在當地買土地，才跟著遷戶口，與選舉無關。

另名林姓叔叔向法官表示，自己和姪子（尤的丈夫）一起做木工多年，原先的房子剛好租約到期，才會搬過去；而尤女丈夫的蕭姓堂弟則稱，自己從台南北上，為躲債務，才會遷到瑪東里。

法官審理後認為，五人雖稱不是為了幫尤女選里長才遷戶籍，經查長期居住在南榮路的林男，卻在選舉前將戶籍遷至瑪東里；另名叔叔雖稱是租約到期要遷戶籍，但偵訊時卻都未解釋該事，直到審理才提出，顯有疑慮；而蕭姓夫妻北上工作，稱因有欠債須躲債，才遷戶籍，理應會造成屋主困擾，尤女卻仍同意對方遷籍，顯然是要他們支持自已。

尤羿茹表示不服判決，將提起上訴，維護自身與家屬們的權益。

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