回收車撞電桿側翻／宜蘭三星清潔隊 駕駛不治2傷

宜蘭縣三星鄉公所清潔隊資源回收車在上將路二段側翻。 （警方提供）

2023/10/31 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所清潔隊一輛資源回收車，前晚收運途中疑似自撞路旁電桿，車子側翻農田，造成六十三歲馮姓駕駛傷重身亡，二名隨車男性隊員受傷送醫。馮男經過醫院抽血檢驗無酒精反應，他再過二年就屆齡退休，卻在執勤途中遇死劫，讓同仁相當不捨。

前晚七點五十一分，這輛資源回收車行經三星鄉上將路二段，疑撞上電桿側翻，車上三人逃避不及，在駕駛座的馮男頭部遭受撞擊，導致顱內出血，消防局救護車到場救援時，他已無生命徵象，送醫急救宣告不治；隨車的五十一歲康姓隊員骨折開刀住院，四十九歲邱姓隊員輕傷，包紮後出院返家。

請繼續往下閱讀...

行車紀錄器畫面顯示，資源回收車沿路收取回收物品；事發之前，車子起步後不明原因偏離道路，往右撞上電桿側翻在農田裡，車頭受損，前方擋風玻璃破裂，車上三人一死二傷，警方根據抽血檢驗報告，排除酒後肇事，檢察官相驗認定馮男意外死亡。

不幸罹難的馮姓駕駛家住三星，是三星鄉公所清潔隊資深隊員，平時工作認真，很有責任感，鄉長李志鏞昨天到喪宅致贈喪葬慰問金，允諾全力協助家屬處理後事。

宜縣清潔隊交通事故 一週2起

宜蘭縣一週內發生二起清潔隊交通事故，宜蘭市公所垃圾車本月二十三日晚間在女中路一段、自強新路口與機車車禍，六十七歲騎士黃姓婦人送醫急救回天乏術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法