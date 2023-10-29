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「慣竊肯定再犯」承辦警莊育承 耐心等到鐵證

新北市金山警分局萬里分駐所警員莊育承，等了快一年蒐證竊嫌犯案事證齊備才移送，鍥而不捨的辦案態度，讓與他合作過的檢察官也讚許不已。 （記者林嘉東攝）

新北市金山警分局萬里分駐所警員莊育承，等了快一年蒐證竊嫌犯案事證齊備才移送，鍥而不捨的辦案態度，讓與他合作過的檢察官也讚許不已。 （記者林嘉東攝）

2023/10/29 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕刑案被害人錯誤指認嫌犯的案例，國內外不勝枚舉。新北市金山警分局萬里分駐所員警莊育承偵辦竊案時謹守指認規定，在未確認事證前不草率移送嫌疑人，查辦快一年蒐證到竊嫌犯案事證齊備後才移送，鍥而不捨的辦案態度讓與他合作過的檢察官也讚許不已。

不草率移送 檢察官也讚許

下月將滿四十歲的莊育承從警十八年，大都待在金山分局，在同僚眼中是帥氣陽光、做事負責的好警察，當新進同仁對業務、裝備不熟悉，他總是不厭其煩提醒，照顧後進不遺餘力。

對於本件竊案，莊育承說，陳姓屋主第一次指認謝弟照片時就說「很像竊嫌，但不能確定」，他比對監視器中竊嫌影像，也不完全相似，因此進一步調閱資料，發現謝家三兄弟，大哥謝男有多項竊盜前科，犯案型態大多是闖空門，使他鎖定調查謝男，但謝男居無定所，家人也不知其行蹤。

「這種慣竊肯定會再犯」莊說，他在辦案同僚的LINE群組留言，若有友軍抓到謝男請通知他，十一個月後終於等到謝男再度行竊被逮的消息。

金山警分局長蔣叔君也指出，莊育承不僅辦案認真，今年三月萬金石馬拉松比賽時，莊員負責重要路段的交管勤務，從清晨開賽前一直站到下午比賽結束，認真執勤的模樣，迄今仍令她印象深刻。

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