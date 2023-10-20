中國無名船 載7公噸動物內臟闖我海域

海巡署馬祖巡防區查獲中國船走私疑似動物內臟。（海巡馬祖巡防區提供）

2023/10/20 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕海巡署第十一（馬祖）巡防區，十六日發現一艘可疑中國籍無船名船舶欲進入馬祖東引海域，通報巡防艇前往查處，中國船見狀加速逃逸，隨後在東引岸際擱淺，海巡人員當場查獲三名中國船員及疑似走私的動物內臟一批，重量約七公噸，全案移送連江地檢署指揮偵辦。

馬祖海巡逮三名中國船員

馬祖海巡隊表示，馬祖巡防區當天下午一點在東引西北方一．七浬海域，偵測到一艘可疑船舶往東南方向航行，調派巡防艇前往，確認為中國籍貨船，立即實施廣播驅離，但該船持續往東引方向航行，經通報岸際巡邏人員協同處置，並會同東引指揮部及熱心民眾，在船隻擱淺第一時間查獲三名中國船員。

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海巡隊員檢查貨船發現疑似動物內臟一批，初查是「澳洲羊瘤胃」，重約七公噸。因該貨船擱淺後進水嚴重，馬巡隊已派艇放置攔油索，防止油污外洩，全案依懲治走私條例及兩岸人民關係條例移送連江地檢署偵辦。

馬祖巡防區表示，為了即時防堵未經檢驗的畜產品輸入我國，海巡署將持續強化各項查緝作為，以確保國家安全及國人健康；呼籲民眾在海上或岸際發現任何違法情事，可撥打「一一八」海巡報案專線，通報海巡單位處理。

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