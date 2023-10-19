花園夜市糾紛》董娘是警友會成員 警︰秉公偵辦

吳姓婦人是警友會成˙員，但警方強調一定會秉公偵辦。（警方提供）

2023/10/19 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南花園夜市的吳姓女前股東，找人出面處理與其他股東間的糾紛，但把貨櫃擺在夜市出入口已影響到大眾，加上這次還扯上角頭施政男介入，因吳女為警友會成員的身分，顯得格外敏感。台南市警五分局昨天表示，吳婦加入警友會時身家清白、沒有前科，她與股東間糾紛，警方事前不知情，施男與其同夥也只強調是吳婦的好友，其他資訊則涉及偵查不公開範圍，不便說明，但一定秉公偵辦。

六十多歲的吳女，早年對外宣稱是花園夜市負責人，她穿著打扮入時、舉止很有氣質，夫家從事國際貿易，積極參加商會團體，不少人以「董娘」尊稱她，直到她與花園夜市發生民事等糾紛，警方才得知她是股東之一。

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已故前立委施台生的兒子施政男，年近五十歲，警方調查他目前從事租賃工作；今年三月施台生過世，四月間施政男就涉及恐嚇靈骨塔業者被逮，警方調查認為他向業者威脅，宣稱要討回父親留給他的二千座納骨塔位，若不從將動手「處理」，讓業者感到畏懼。

施政男早年靠著父親的名號在地方上活動，開一輛進口豪車，但時常惹事讓警方很頭痛，今年兩度涉案都未被羈押，警方表示會持續蒐證。

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