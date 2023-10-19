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楊梅情殺3死》夫妻中54刀 狠砍胸頸刀刀致命

桃園楊梅某大樓凶殺案釀3死，警方封鎖現場調查。 （記者李容萍翻攝）

桃園楊梅某大樓凶殺案釀3死，警方封鎖現場調查。 （記者李容萍翻攝）

2023/10/19 05:30

〔記者余瑞仁、李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區一處社區發生洪姓、黃姓夫妻慘遭殺害，涉案男子鄭智育行凶後墜樓死亡。桃園地檢署檢察官昨偕同法醫相驗，發現洪男、黃女各被砍殺廿八刀及廿六刀，刀刀致命，初判都因失血過多死亡，而鄭男是使用菜刀或其他刀械犯案，將於下週一解剖釐清。

桃園檢方相驗三名死者遺體，初判擔任貨車司機的洪男身中廿八刀，刀傷集中於胸部，雙手另有抵抗傷痕；黃姓越南籍妻子身中廿六刀，刀傷集中於頸、脖處。從二死者身上刀傷，可見凶手痛下殺手、刀刀致命，警方扣回現場所有刀械，將比對確認凶刀。

對於鄭男可能的殺人動機，同樣從越南嫁到台灣的黃女表妹昨在殯儀館痛哭表示，她與表姊很久沒連繫，不知表姊近況，前天突然接獲表姊死訊，驚愕不已；鄭男兒子說，與父親多年沒有連繫，不清楚父親這幾年的感情及財務狀況，前天突然接到警方通知父親死亡，也感到非常錯愕。

警方調查，案發處社區大樓雖有警衛室但未僱用警衛，且社區大門監視器並無錄影功能，只能監看，住戶出入通道為大門及地下室停車場，大門須刷磁扣解鎖，地下室停車場是用遙控器開啟，另有一處可通行的鋁製側門，平時均上鎖。

疑從停車場入社區 走安全梯上樓

警方初步調查，鄭嫌的轎車停放在社區外，研判他可能是趁住戶開車進入地下室停車場的空檔闖入社區地下室，且可能走安全梯上樓，在屋外埋伏遇到送貨空檔返家的洪男予以殺害，於屋內等候黃女返家後再度行凶，殺害二人後墜樓。確切案情仍由檢警調查釐清中。

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