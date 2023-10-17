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耳背出庭應答太大聲觸怒法官 翁遭違法重判 檢察總長提非常上訴

公然侮辱罪不得判處有期徒刑，劉姓法官卻判決三月有期徒刑，屬於違法判決，檢察總長邢泰釗已提起非常上訴。（資料照）

公然侮辱罪不得判處有期徒刑，劉姓法官卻判決三月有期徒刑，屬於違法判決，檢察總長邢泰釗已提起非常上訴。（資料照）

2023/10/17 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕七十多歲陳姓男子不滿加油站職員丟其信用卡，飆罵對方三字經，惹上公然侮辱官司，陳男出庭時因耳背，應答太大聲，觸怒法官，最終竟被台北地院劉姓法官「重判」三個月有期徒刑；最高檢察署指出，犯此罪最重可處拘役或九千元以下罰金，北院判決已超過法定刑度，屬於違法判決，檢察總長邢泰釗已提起非常上訴。

公然侮辱罪 最重只能判拘役或罰金

本案源於今年二月，陳男開車去加油時，質疑加油站員工丟他的信用卡，怒嗆對方三字經，對方也不是省油的燈，控告陳男公然侮辱。台北地檢署認定陳男罵人的罪證明確，依可處拘役或九千元以下罰金的刑法三○九條公然侮辱罪起訴陳男。

台北地院審理期間，陳男因耳背，在法庭上大聲回答劉姓法官問話，疑因此惹怒劉姓法官，遭當庭逮捕，另多吃上一條妨害公務罪，至於陳男被加油站職員控告公然侮辱一案，劉姓法官則判陳男三月徒刑，得易科罰金九萬元。

法官重判三個月徒刑 超過法定刑度

由於公然侮辱罪最重只能判拘役或九千元以下罰金，不得判處有期徒刑，劉姓法官卻判決三月有期徒刑，已超過法定刑度；北檢認為此判決違法，收到判決後送交最高檢，今年九月廿六日，檢察總長邢泰釗為糾正違法判決，依職權提起非常上訴。

有關劉姓法官告發陳男妨害公務一案，陳男供稱自己年紀大、耳背，在法庭上聽不清楚才講話比較大聲，無意對法官咆哮；檢方勘查法庭光碟，採信陳男說詞，予以不起訴。

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