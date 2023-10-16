詐團黑吃黑 轟10槍3中彈 主嫌火速落網

詐團昨在高雄梓官區蚵仔寮青龍宮發生槍擊案。（民眾提供）

2023/10/16 05:30

車手頭被押到高雄蚵仔寮青龍宮教訓 廟公遭波及

〔記者蘇福男／高雄報導〕詐騙集團車手頭林姓男子疑似暗槓二○○萬元贓款，昨天清晨與詐團幹部在高雄市苓雅區某舞廳相遇，由於林男無法交代金錢去向，被一群人強押到梓官區的蚵仔寮「青龍宮」教訓，林男趁機打手機向友人求救，有兩人直接趕赴宮廟助陣，結果兩派人馬一言不合開槍，林男兩名友人中彈，蕭姓廟公也無端遭到流彈波及，所幸三人均無生命危險，警方掌握共有六車十餘人涉案，吳姓主嫌於昨天下午落網，但否認開槍，警方正全力追緝相關涉案人到案。

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6車10餘人涉案

梓官蚵仔寮青龍宮昨上午七點許傳出槍響，五十八歲廟公左手臂和腹部各有一處槍傷，送醫救治，警方在案發現場找到十顆彈殼，立即成立專案小組偵辦，專案人員根據路口監視器畫面，研判槍手分乘兩部轎車到場，事發之後隨即逃離現場。

警方以車追緝，上午九點許於永安區尋獲遭丟包的林男，林男背部被詐團成員以棍棒毆打成傷，但未就醫，警方從林男口中得知其兩名分別廿歲、廿一歲的陳姓友人，一人背部中槍，另一人左手掌貫穿，受傷後自行就醫，兩人均無生命危險。

警方昨下午二點多緝獲四十六歲吳姓主嫌，並於傍晚逮捕另一名呂姓少年到案，起獲兩把作案槍械、五十八發子彈。吳嫌接受偵訊時否認開槍，指控林男欠公司兩百多萬元，林男則否認有暗槓兩百萬元贓款，但所有人的供詞避重就輕，互相推諉，犯案情節也交代不清。

警方懷疑這筆錢是車手收錢後沒有交給公司的贓款，車手頭林男疑似黑吃黑，才引發後續的押人及槍擊案，全案還有諸多疑點，需待相關涉案人到案後逐一釐清。

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詐團昨在高雄梓官區蚵仔寮青龍宮發生槍擊案，吳姓主嫌下午落網。 （記者蘇福男攝）

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