基泰董總遭控吸金數十億 法務部︰北檢偵辦中

2023/10/12 05:30

〔記者陳政宇、徐義平／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜昨召開記者會指控，基泰建設董事長陳世銘及總經理馮先勉誆稱要前往中國開發，違法向投資人及前員工吸金新台幣數十億元，呼籲檢調單位查明此事。對此，法務部回應，本案目前由台北地檢署偵辦中。

基泰建設尚未回應

針對立委指控陳世銘、馮先勉誆稱前往中國開發吸金一事，記者去電新任發言人紀鈞舜公司的市內電話，直接轉入語音留言，並表示聽到留言廿四小時內將回應。

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高嘉瑜表示，她接獲基泰前員工陳情，基泰建設二○一○年以內部客戶資料，集結為「基泰之友」，並誆稱要前往中國開發，聯絡基泰之友參與投資；基泰建設又於二○一四、二○一五年間通知中國投資案發生問題，在投資人多次催討未果下，假稱要協助投資人保本，因此要求投資人將投資款及利潤以不合理的比例，轉換為「基泰台北」全棟資產的產權比例。

高嘉瑜指出，基泰建設如今不僅將「基泰台北」以六十五億元出售，甚至連「基泰忠孝」也以一二五億元出售，且都是賣給一李姓自然人，卻沒有回償投資人。她質疑，基泰建設吸金數十億元，使投資人血本無歸，基泰建設卻一再出售旗下產業，所受領款項去向不明等，呼籲檢調查明，若有違反內控並嚴重影響股東權益，證交所也應予以裁罰。

與會的基泰前員工指出，基泰建設初期以陳世銘收受投資款，後再設立海外如GE MEI等子公司，用以收受廣大投資人投資中國房地產之資金，相關承辦與聯繫處理業務均為基泰建設內部原班人員。

律師陳學驊說明，基泰建設各自邀集投資人前往基泰建設公司會議室，多方慫恿投資，投資款亦有匯入陳世銘位於中國建設銀行平頂山分行營業部的帳戶，基泰建設並委任律師徐志明出面，稱可與投資人簽立協議書，且由徐志明保管協議書，這一切都讓投資人不疑有他。

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