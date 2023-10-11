保二擴編保護基礎設施 首批11月完訓

警政署規劃保二警察總隊擴編，首批徵調專業單位七百多名基層警員受訓。（民眾提供）

2023/10/11 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕為加強全國關鍵基礎設施防護，警政署規劃保二警察總隊擴編，首批已徵調專業單位七百多名基層警員受訓，預定十一月十七日完訓，但考量護衛警力必須有一定程度的素質，因此會汰除受訓不合格者，其餘預計最快年底前完成志願選填後，就分發投入執勤。

戰術體能、網路安全等訓練12週

這批保衛國境內重要設施的第一波新增警力，被安排進入「關鍵基礎設施防護訓練班」展開訓練，時間自八月廿八日至十一月十七日，為期十二週，接受「戰術肌力體能訓練」、「基礎救護訓練」、「裝備武器基礎技能」、「裝備整備」、「資訊系統防護及網路安全」等多項課程，受訓地點分別在新北市三峽的保一總隊、彰化保四總隊及高雄保五總隊三處。

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據了解，帶訓教官來自各縣市警局調派的菁英，先赴軍方集訓後，再來教導受訓學員，因此教導內容包括國防概念等，不像一般警察要學相關法令、維護治安，也就是從保護人民轉為保護基礎設施，成為更具專業性的設施護衛警察。

年底前選填志願後 再分發執勤

保二總隊長林建宏指出，警政署擴編保二總隊，徵調直屬的保一至保七總隊人員受訓，保二目前編制約一千兩百人左右，守護下轄廿四處據點，擴編後相關警力配置或規劃，最後將由警政署再行調整安排。

受訓員警表示，受訓課程為每天早上八時至中午十一時五十分、下午二時至晚上六時，每天都是單一項課程，一週中有一天的晚上要上課，不強制留營，可選擇在駐地或在外休息，但務須於上課時間返回。

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