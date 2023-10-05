隱藏已婚身分騙上床4次 侵害貞操權 工程師判賠28萬

辜男隱藏已婚身分與王女交友，還與王女不戴套發生四次性關係，新竹地院認為辜男以背於善良風俗的方式，不法侵害王女貞操權，且屬情節重大，判賠廿八萬元。（資料照）

2023/10/05 05:30

為圖性行為私慾 營造單身虛假外觀

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕Netflix《Tinder大騙徒》紀錄片真實版！

台北王姓女碩士為找尋交往對象，在交友軟體「Tinder」配對認識竹科碩士工程師辜姓男子，未料辜男隱藏已婚身分與王女交友，還與王女不戴套發生四次性關係，事後竟以「我一開始就已經在演戲了…姊姊你太單純了，世界真的很險惡」等語嘲笑對方；新竹地院認為辜男以背於善良風俗的方式，不法侵害王女貞操權，且屬情節重大，判賠廿八萬元。

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事後還嘲笑女方 「姊姊你太單純」

卅五歲的王女說，去年經由網路交友軟體配對認識辜男，已婚的辜男明知她是尋求單身對象發展長期健全的穩定關係，卻為圖發生性行為的私慾，即使她多次詢問是否單身，辜男仍刻意隱瞞已婚身分，營造出單身且熱烈追求她的虛假外觀，讓她陷入錯誤，同意與其發生四次性行為。

王女還說，辜男甚至要求不戴套發生關係，導致她除面臨自身道德譴責外，並因擔心懷孕承受極大身心壓力，需定期至身心診所看診服藥及心理諮商，依此求償六十萬元。

辜男辯稱，Tinder未強制使用者須揭露所有個人資料，王女也沒在個資頁面記載單身或已婚，四次性交都是王女自願的。

但法官勘驗兩人對話，證明雙方相識時，辜男刻意隱瞞已婚身分，認為王女的性自主決定權、貞操權，遭到辜男不法侵害，還造成王女罹患廣泛性焦慮症，需接受藥物治療與心理諮商治療，判辜男須賠償廿八萬元。

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