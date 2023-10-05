明揚囤危險物未報 經部擬修法重罰

明揚大火事故掀起職安關注，現行工輔法罰則過低，經濟部擬修法重罰。（屏東縣政府提供）

2023/10/05 05:30

王美花︰未來工廠危物未申報 罰鍰可逾5倍

〔記者廖家寧、謝君臨、林欣漢／台北報導〕明揚大火事故掀起職安關注，經濟部長王美花昨出席立法院經濟委員會時表示，要求廠商主動揭露危險物質是主要研議方向，「工廠管理輔導法」對危險物質未申報的罰則過低，未來會增加申報義務的罰則強度，罰鍰上限可能超過現行的五倍。

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現行工輔法罰則過低

王美花表示，現在工輔法罰則範圍是一萬到五萬元，不合理，會增加申報義務的罰則強度，上限可能不只五倍；換言之，罰鍰上限可能超過二十五萬。

王美花說，考量到廠商要去環境部申報空污排放量，因此經濟部研議，當廠商申報空污量時，協助廠商辨認哪些物質危險與否，由於攸關專業，經濟部會找專家進行個別判斷。

至於廠商也反映申報涉及商業機密，不願公布細項。王美花表示，部分材料可能涉及關鍵技術，因此經濟部會朝與廠商溝通是否主動揭露危險物質的方向來著手。

對於明揚違法存放超量卅倍的危險化學原料，有立委詢問未來跨部會是否有查核機制？內政部長林右昌、消防署長蕭煥章表示，已進行跨部會討論，初步共識由經濟部來做化學安全管理的主要執行者，串聯環境部化學署、內政部消防署，使公共安全管理制度更完善。

林右昌︰重視消權會意見

此外，消防員工作權益促進會預計九日上凱道爭取「顧職安、要公安、組工會」三項訴求，內政部長林右昌表示，非常重視消權會的意見，消防署昨也邀請相關學者專家、團體交流，聽取意見，策進消防員的權益與安全。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨表示，若消防員組工會是要罷工權，社會還沒有這樣的共識，有很多疑慮；他建議分兩階段處理，先從既有的「公務人員協會法」制度進行修正，行政院、考試院會銜後，可望在一個月內將草案函送立法院審議。

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