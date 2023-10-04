宜縣府專員涉誆億元 議員批「詐騙團隊」

宜蘭縣議會民進黨團批縣府變成詐騙團隊。（記者蔡昀容攝）

2023/10/04 05:30

促縣府調查是否牽連各局處 縣府秘書長︰屬私人行為 民眾可提告

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕替宜蘭縣長林姿妙打點活動行程的縣府公共造產專員許智信，涉四處誆騙借款失聯，坊間傳債務達兩億元，縣議會民進黨團痛批縣府變詐騙團隊，是世紀大醜聞。林姿妙昨天面對媒體詢問時僅說「謝謝」。

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媒體詢問 林姿妙僅說「謝謝」

被害人透露，許智信以「這是縣府標案，不能講，裡面有一些錢可以給你們賺」勸人投資，或向人借款並提供高額利息，例如出借三百萬元，十天就能拿到三十萬元利息，被害人至少五十人，不乏民代、地方名人，許男傳出「跑路」後，有債主一路追到新竹，但只看到車，沒找到人。

被害人︰許智信說這是縣府標案有錢賺

民進黨籍宜蘭縣議員陳文昌說，縣府以曠職三天為由解僱許智信，想撇清關係，若非受林姿妙聘僱駐區，縣民會相信他的話嗎？林姿妙應出面與受害者協調，討論解決辦法，縣府也要調查案情與縣府各局處間有無牽連，才是負責任行為。

縣議員謝燦輝表示，林姿妙執政五年來，管理出問題，其家人和縣府團隊捲入弊案，現又爆出駐區專員藉職務之便招搖撞騙，影響縣府威信。另名議員林詩穎批，林姿妙擔任一縣之長，卻劃清界線，推得乾乾淨淨，放任府內紊亂不管。

媒體問及此案，林姿妙僅表示「謝謝、謝謝」，未正面回應。縣府秘書長吳志宏說，這屬私人行為，民眾若權益受損，請循法律途徑提告。吳志宏強調，府內標案皆依程序辦理，任用許男則屬縣長人事權，均依程序辦理。

一名被害人出面提告詐欺，他無奈說，許智信找他投資競標縣府標案，稱十天內會有結果，不成就會返還款項，因此簽下借據，「他（指許智信）是縣長秘書，我當然相信他的話」，因此投入二三○萬元，但十月二日期限到了，卻聯繫不上許男。另有被害人說，已好幾天睡不著，無奈當初沒簽借據，無法報案。

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