明揚大火4勇消殉職 內政部：消防法修法納刑責

明揚大火在火災現場舉辦頭七法會。（明揚提供）

2023/09/29 05:30

〔記者鍾麗華、葉永騫、李立法／綜合報導〕明揚屏東廠房大火造成四名消防員殉職，行政院擬修正「消防法」強化職業安全衛生制度，內政部次長吳容輝昨在行政院會後記者會指出，未來會把職安條文納入，強化資訊權、退避權及調查權，刑責部分也會與法務部討論，並與基層再溝通。

現行業者依「消防法」規定，在消防員搶救工廠火災時，必須提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，但提供資訊不實者僅開罰至多六十萬元，吳容輝坦言，確實有人認為罰責太少太低，也有意見認為應把刑罰納入，這部分將與法務部討論。

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對於在野立委要求十天內釐清火災情況和查處工廠的權責，吳容輝表示，調查報告恐怕沒那麼早出爐，但會盡快處理，內政部災害事故調查會排定十月六日、七日南下屏東查看火場及訪問一些關係人。而調查報告是為了避免災害再次發生，不是為了究責，報告完成後便會對外公布。

至於基層消防員提出組工會，認為行政院提修訂「公務人員協會法」不符其訴求，行政院發言人林子倫說，由於消防員為公務人員，若要探討公務人員組成工會，牽涉層面很廣，且曠日廢時，要最快擴大強化消防員結社權及協商權的目標，初步共識認為修訂「公務人員協會法」可以最快達成目的。

罹難者頭七 持續搜索傅班長

昨天是明揚大火罹難者頭七，四名殉職勇消的追思會場及明揚公司火災現場各舉辦祈福法會，立法院長游錫堃昨前往勇消靈堂向家屬致意，明揚母公司明安董事長鄭錫潛率員與罹難員工家屬共同祭拜，祈求亡者安息往生淨土。

明揚公司董事長劉安晧因身體不適昨天未參加頭七法會，由該公司總經理呂英誠出席，對於檢方予高額交保，該公司表示，尊重司法，沒有意見；該公司失聯的傅姓班長昨天還是沒有找到，搜救行動將持續進行。

四名勇消聯合公祭預定十月五日於屏東縣立體育館舉行，治喪委員會榮譽主委由總統蔡英文擔任，縣長周春米擔任主委統籌相關事宜。

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