中國仿奢品 入侵我拍賣平台

不少黑心賣家轉貼淘寶網的名牌仿冒品圖片，到我國拍賣平台販售。（取自YAHOO拍賣）

2023/09/28 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕中國已是國人熟知的仿冒大國，想買名牌真品的民眾大都知道不能到淘寶網等中國網站訂購，但警方獲報，已出現黑心賣家與中國仿冒商談妥，以假亂真地入侵台灣知名拍賣平台販售，甚至打出「有假包退」保證，貨品從中國寄來台時，還謊稱是從歐美出貨，不少民眾因信任國內拍賣平台而受害，全案由警方偵辦中。

有下單才訂仿品 騙稱歐美出貨

據追查，黑心賣家透過微信、淘寶與仿冒商聯繫，將對方的名牌仿品圖片，轉貼在我國拍賣平台上販售，民眾下訂後，賣家才向仿冒商訂貨，不僅賺價差，還省去囤貨成本；而從中國寄貨來台需要時間，賣家竟誆稱是從歐美等地出貨，要買家耐心等待，藉此拖過拍賣平台價金保管時間。

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目前已有不少買家收到這類仿品，寄達後才發覺寄出地竟是中國，要找賣家負責時，對方已不見蹤影。

專櫃5～6折引誘 查獲就卸責

警方說，黑心賣家的行銷手法，包括打出專櫃五、六折價格，讓人誤以為是國外Outlet購入折扣較高；利用拍賣平台競標，並標榜「原廠正品、有假包退、支持專櫃驗貨」等，降低買家戒心；偽裝九成新品，貼出二手價吸客。

基隆市警局刑警大隊副大隊長沈瑞坤表示，黑心賣家主打「有假包退」，除想讓買家安心，也是想閃避法律責任，若被查獲就稱自己也是被進貨商欺騙，並以有退貨給買家證明無犯意，實則此手法只能用一次，警方仍可於蒐證後究辦違法賣家。

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