消防署7月曾通令 加強工廠製程防火

明揚大火連帶燒毀機車停車場。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 05:30

仍有業者自行變更消防設備、不配合安檢 將增強專案稽查

〔記者吳仁捷／新北報導〕屏東明揚國際公司工廠大火釀成嚴重傷亡，據消防署統計，近兩年工廠火災頻傳，為防範火災傷亡及財損，七月底就已發函提醒經濟部、國科會、農業部、勞動部等，就其業管要求工廠加強製程作業防火措施、用火用電安全管理，以及勞工安全維護等預防工作，提升公共安全意識，共同預防火災事故，但發現仍有業者自行變更消防設備、安檢消極不配合等，未來將加強專案稽查因應。

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今年工廠火警已釀18死

廿二日傍晚屏東明揚國際工廠大火，造成消防員殉職、工廠員工嚴重死傷。據消防署統計，若再加上今年彰化聯華、桃園市中興紡織及高雄塑美貝公司、屏東富統公司工廠大火，迄昨已至少釀成十八死、一百一十二傷、三失聯悲劇。

消防署表示，雖有定期安檢、依危險程度分類列管複查，但業者仍會自行變更工廠內消防設備，或變更裝修，影響防火時效及功能，或消極不願意配合，導致公安嚴重漏洞，消防署將會同地方消防機關持續定期安檢、加強專案稽查因應。

消防署統計，從去年一月至今年五月間，全國共發生五百七十七件工廠火警，起火原因以電氣因素二百卅五件居首，占逾四成，其次為機械設備一百廿二件，第三為施工不慎四十四件；以起火點計，則以作業區的三百卅三件為首，占五十七．七％，其後為倉庫四十七件、機房卅二件。

消防署表示，全國工廠消防安全設備維護部分，消防機關依消防法規定，將工廠依危險程度，分類列管檢查、複查，工廠業者則應每年委請消防安全設備人員辦理檢修，並將結果向消防局申報及審核，未申報者得逕予舉發裁罰，並追蹤至改善為止。

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