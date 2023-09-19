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「一隻手拿出來！」雙煞黑幫式行刑剁斷店員手

張男跟陳男一進寵物店就對林姓店員狂噴辣椒水。（民眾提供）

張男跟陳男一進寵物店就對林姓店員狂噴辣椒水。（民眾提供）

2023/09/19 05:30

假裝買狗 拗服務太差

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市一家寵物店林姓員工疑似與他人發生糾紛，對方找來男子張智勛、陳煜凱前去報復，二人先到寵物店佯裝要買狗，接著以服務態度不佳為由攻擊林男，並大喊：「一隻手拿出來！」二男以柴刀剁下林男右手前臂，凶殘手法宛如「黑幫式行刑」。彰化地檢署偵辦後，依殺人未遂等罪嫌將二人起訴，求處重刑，並續追幕後黑手。

二度上門 見人就逞凶

起訴書指出，張智勛（十九歲）與陳煜凱（十九歲）先前往該寵物店詢問買狗一事，並以服務態度不佳為由，與該店的林姓員工發生爭執，在今年六月廿五日晚間，張、陳二人再次前往寵物店，一見到林男隨即拿出辣椒水、辣椒槍對其臉部噴灑，接著張男手持一把柴刀，朝林男身上揮砍，陳男則拿出鐵鎚，朝林男頭部猛擊。

林男頭部受到重創，立刻失去意識，張男將其右手壓制，並指示陳男手持柴刀，將林男右手前臂剁斷。二人行凶後，陳男走出店外撥打手機，隨後又刪除通話紀錄並重置手機，直接湮滅證據，而被害人右手前臂已遭截肢，造成休克、顱骨骨折等重傷害，送醫搶救雖保住性命，但手臂已無法接回。

檢方認為，張男與陳男與被害人素不相識，竟受他人指示行凶，其手法凶殘猶如「黑幫式行刑」，事後還湮滅證據，一再否認有殺人動機，可說毫無悔意，依殺人未遂、傷害、毀損及恐嚇等罪嫌將其起訴，並建請法院從重量刑。此外，檢方認為二人受指示行凶，事後有湮滅證據、勾串共犯與逃亡之虞，建請繼續羈押禁見，並將持續追查本案之幕後指使者。

手毀了 殺人未遂起訴

至於此案之幕後黑手為何人？檢方不願說明，但根據目擊者指稱，當時張、陳二人攻擊被害人時，一面還大喊：「一隻手拿出來！」如此暴力行徑，難以相信雙方只是為了買賣糾紛所致，應有內幕尚待調查，希望檢警能加強偵辦，將幕後黑手繩之以法。

張男與陳男壓制林姓店員後持刀狠砍右手前臂。（民眾提供）

張男與陳男壓制林姓店員後持刀狠砍右手前臂。（民眾提供）

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