搶災工程標案涉貪長達12年 新北石碇前區長等23官商起訴

前石碇區長李浩榕涉違背職務收賄、政府採購法等罪被起訴。 （資料照）

2023/09/19 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市前石碇區長李浩榕、工務課技士黃志仁兩名公務員，任內承辦災害緊急搶修標案時，涉嫌向廠商收取加熱菸等不正利益或索賄，洩漏標案底價以護航特定廠商得標，並包庇廠商借牌圍標長達十二年；台北地檢署昨依違背職務收賄、政府採購法等罪，起訴李、黃及廿一名廠商法人。

李浩榕收70條加熱菸 包庇詐領工程款

李浩榕前年至去年間，利用與廠商餐敘，三度收取得標廠商「高盛營造」實際負責人李植慶提供的七十條加熱菸，包庇李植慶以不實文件請工程款項，李浩榕不法所得共十一萬九千元。

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技士黃志仁護航廠商得標 計收賄390萬

黃志仁則涉嫌於二○一六年至今年間，藉承辦搶災工程標案機會，於招標前傳LINE給李植慶旗下員工，除洩漏標案資訊，還要李植慶「準備三家廠商圍標」，八度收取李的賄賂，每次卅萬至六十萬元不等，共計三九○萬元。

李、黃均認罪，檢方考量李犯行輕微、黃繳回三九○萬元不法所得，建請對李、黃減輕其刑。

涉行賄被起訴的廠商李植慶，除九度行賄李、黃兩人，另自二○一一年至今年間，共五次借牌圍標；檢方考量李自白犯行，建請法院減刑，至於李植慶另涉以不實文件，九度詐領搶災工程款項的部分，不法所得計一七四萬餘元，建請法院沒收或追徵。總計涉弊標案包括「石碇區緊急搶災」等五大項，總決標金額共計一二一四萬餘元。

此外，李浩榕於區長任內與兩名區公所公務員審核非農用土地時，涉嫌不實核發「農業使用證明書」給地主，李等三人另涉圖利、公務員登載不實文書等官司，目前由北檢偵辦中。

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