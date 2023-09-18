人頭帳戶罪 賣3帳戶最重判3年

詐團誘拋棄式車手話術

2023/09/18 05:30

輕信美化帳戶助貸款詐騙話術

〔記者錢利忠／台北報導〕無業的張姓音樂才女為申請信用貸款，落入詐團「美化帳戶」的話術陷阱，提供三個帳戶給詐團使用，被法院判刑二年二月；而為防堵詐團利用人頭帳戶來行騙，新修正且已施行的洗錢防制法，新增提供及收集帳戶罪，民眾賣帳戶或交付三個以上帳戶給詐團，將面臨最重三年徒刑的刑責。

在未增訂洗防法的獨立處罰規定之前，針對提供人頭帳戶的犯行，實務上是以詐欺、洗錢的幫助犯論處，但因主觀犯意很難舉證，難以有效地追訴定罪，新法則鎖定收集、提供帳戶的犯罪態樣，明確科以刑罰；民眾若是初次提供三個以下帳戶，可予行政告誡，五年內再犯或提供三個以上帳戶，則須面臨刑罰。

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法務部次長黃謀信昨表示，針對「收集」及「提供」帳戶的行為，修法前，詐團收集人頭帳戶，只要贓款還未匯入帳戶，就無法可罰，洗防法修正後，增訂無正當理由收集帳戶罪，違者最重可處五年徒刑；民眾若賣帳戶、提供三個以上帳戶給詐團，或經行政告誡後，五年內「再犯」，將面臨最重三年刑責。

黃謀信指出，洗防法新法施行，民眾有保管自己帳戶的責任，若無正當理由，很難再以「被騙」等其他理由當作藉口，卸責脫罪。

而類似張女一案，在洗防法新法施行後，最高法院出現一起指標判決，一名黃姓外送員應徵網拍代購人員，對方稱其幕後團隊為某加密貨幣交易所，要求黃提供帳戶給交易所使用，黃雖心存懷疑，仍提供三個帳戶，事後遭六名詐欺被害人提告；一審桃園地院判黃三年八月、二審高等法院改判二年四月，今年七月底，最高法院駁回上訴而定讞。

該定讞判決指出，是否故意提供帳戶給詐團，彼此有無犯意聯絡，須視個案來認定，不能因洗防法新法實施後，對被告較有利即優先適用；換言之，就算是初次無償提供未達三個帳戶，如與詐團之間有「犯意聯絡」，也可能被依幫助詐欺或洗錢罪論刑。

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