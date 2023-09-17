遭聯結車擠壓整車變形 6旬夫婦亡

2名乘客救出時已無生命跡象。 （記者鄭景議翻攝）

2023/09/17 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕國道一號北向十七公里東湖閘道附近，昨日中午十二時十五分許發生重大連環車禍，一輛聯結車疑因閃躲回堵車流時煞車不及，撞擊推擠前方的三輛轎車，其中一輛紅色轎車遭聯結車擠壓到內側護欄上，整車扭曲成一團廢鐵，車上一對六旬陳姓夫妻受困車內，警消救出後已無生命跡象，送醫急救後雙雙宣告不治，警方將聯結車江姓駕駛依過失致死罪嫌送辦。

聯結車煞車不及撞3車 司機送辦

國道警察局表示，中午獲報抵達時，一輛紅色轎車被擠壓在內側護欄與聯結車間，車內陳姓夫妻二人動彈不得且有生命危險，馬上進行急救措施，於十二時五十八分救出二人，但都已失去生命跡象，送醫急救仍告不治；現場另一輛轎車上的二人傷勢不重，意識清醒。

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國道警除派員在現場處置，也通知交控中心、工務段緩撞車、救護車及消防隊前往，直到十三時五十一分才移置排除肇事車輛，因中央分隔島燈桿遭撞傾斜，封閉南、北雙向內側車道，一度僅剩外側車道可通行，週末國道出遊車流為之更加壅塞。

警方調查，案發於國道一號北向十七公里內湖路段靠近東湖閘道處，現場為兩車道，事故的四輛車都行駛在外側車道，六十一歲江姓駕駛聯結車，因前方車流回堵，閃避不及，撞擊前方三輛轎車，紅色轎車被擠壓到內側護欄，造成陳姓夫妻枉死國道上。江男與其他轎車駕駛人的酒測值皆為○。

死者六十六歲陳男與六十五歲陳妻，警方昨尚未對死者家屬做筆錄；聯結車駕駛江男向警方表示，當時有回堵車流，為了閃躲車流，他想往左閃，但已經來不及而撞上了，警方將他依過失致死罪嫌送辦。

國道1號北向17公里處昨發生連環車禍，其中一輛紅色轎車，遭聯結車擠壓到內側護欄上，嚴重變形。 （記者鄭景議翻攝）

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